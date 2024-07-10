李澤銘：港股維持上落 農夫山泉趁彈離場
2024年07月10日 12:24
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國家統計局周三(10日)公布最新的通脹數據均遜預期，紅蟻資本投資總監李澤銘指，內地經濟數據疲弱已在市場預期內，對港股拖累有限。不過李認為，科技股本次升幅只是短期技術反彈，加上早前強勢的高息國企股亦開始出現調整，整體市況會維持窄幅上落格局。他預料，恒指會在17,000至18,000點間上落，需待月中觀望內地會否有新政出台才見明確方向。
阿里巴巴(09988)、美團(03690)今日半日反彈，李澤銘指個別科技股做好，或與AI熱潮有關。對於阿里巴巴有高層提到中國AI創新速度與美國相近，但李認為，人工智能發展的比併，不單只是技術，而是實際應用及市場發展空間，部分美國公司已找到商業化使用場景，如OpenAI及蘋果等，但內地公司未見得到，大多數都只是內部已應用，提升公司效益。他又指如阿里巴巴作為電商，與拼多多競爭的核心於性價比等，「暫未鬥到AI」。他指AI消息可刺激中資科技股，但作用短暫，若有明顯反彈，反而是個獲利機會．
農夫山泉(09633)公布，控股股東養生堂計劃未來約6個月內，在公開市場增持該公司H股，預計總額最多20億元，消息令股價扭轉，周三(10日)有所反彈，李指增持消息短期對股價有幫助，但中長線則未必有明顯作用，因股值不便宜，而且面對內地消費下行、同業競爭大，加上有價格壓力的環境下，料其業務增長會受限。李建議，持貨的投資者可趁反彈止蝕離場。