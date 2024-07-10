李澤銘：港股維持上落　農夫山泉趁彈離場

國家統計局周三(10日)公布最新的通脹數據均遜預期，紅蟻資本投資總監李澤銘指，內地經濟數據疲弱已在市場預期內，對港股拖累有限。不過李認為，科技股本次升幅只是短期技術反彈，加上早前強勢的高息國企股亦開始出現調整，整體市況會維持窄幅上落格局。他預料，恒指會在17,000至18,000點間上落，需待月中觀望內地會否有新政出台才見明確方向。