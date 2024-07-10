柏蔚森I加推60伙　暫收逾3200票　超購逾15倍

何家欣(左三)、方文昌(右二)及陳富強(右一)。

遠東發展營業及市務總經理陳富強指，最新加推的價單3號提供60伙，折實平均呎價約18,469港元，已提價5%。該批單位折實價介乎415.6萬至1,122萬元，折實呎價約16,135至20,610元。加推的單位不少屬於中層及海景單位。

新世界營業及市務(特別項目)總經理何家欣稱，首輪銷售將以價單形式發售198伙，包括35伙1房戶，142伙2房戶，21伙3房戶，折實價介乎386.4萬至1,122萬元，折實呎價由16,008至20,406元，另有3伙連天台特色戶會採以招標形式出售。

她續指，銷售安排分面，發售當日會劃分3個組別揀樓，最優先的S組別須購3至9伙，其次的A組別須購1至3伙，其中1伙屬指定單位。B組別則可購1至2伙。當日將會即場抽籤決定揀樓次序，並先在周五(12日)下午2時截票。

遠東發展地產總裁方文昌認為，現時減息機會大大增加，對市場氣氛有正面影響。