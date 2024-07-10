金管局外聘80間投資經理　管理3成外匯基金資產

財經事務及庫務局局長許正宇書面答覆立法會議員有關金管局管理的外匯基金資產提問時表示，目前金管局於公開市場投資方面，聘用約80間投資經理，合共管理約6,900億港元資金，其中約90%資產是由在香港設有機構的投資經理管理。

經諮詢金管局後，答覆指，按照市場慣例，外聘投資經理並無特定委聘年期，但金管局會定期檢視其投資表現，並在有需要時作出適當調整。全部的香港股票投資，均由擁有豐富投資經驗的約20間外聘投資經理的本地團隊管理。過去數年，外匯基金也通過不同渠道，投資於32個本地對沖基金。

他又表示，金管局設有完善機制，根據整體市場表現和其他投資目標相類似的基金經理的表現等因素，定期監察和評估外聘投資經理的表現。若個別外聘投資經理的表現欠佳，金管局會採取適當行動，包括要求改善、警告、減低投資配額或終止聘用等。去年外聘投資經理的整體管理費用約佔其管理金額的0.43%。過去5年，外聘投資經理管理的資產於外匯基金資產的佔比介乎28至30%。

私募市場投資方面，外匯基金下的「長期增長組合」目前主要管理約5,170億港元的投資項目，包括全球私募股權及海外房地產，一般投資年期為10年。「長期增長組合」主要與國際知名的投資經理合作，讓其擔任組合下的普通合夥人，其中超過60%已於香港設有機構。這些普通合夥人集中投資於全球或地區性資產。另一方面，金管局也一直透過其他投資渠道，支持一些聚焦投資於本地的投資經理，以及吸引其他有經驗的投資經理來港開設辦公室。