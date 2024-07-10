貝萊德：對中國股票持「中性」睇法　AI概念看俏

貝萊德智庫中東及亞太區首席投資策略師龐文博稱，該行對中國股票持「中性」看法，主因投資者現時仍對市場缺乏信心。他指，雖然現時市場估值較其他國際市場低，惟在經濟不景、地緣政治等陰霾之下，市場依舊充斥逆風。

該行亞太區主動投資策略部主管兼新興市場股票投資總監貝琳達則補充，人工智能（AI)概念或是內地股市看高一線的板塊，惟觀乎內地民眾消費力度薄弱，面臨通縮風險，故認為投資者在股市上採取「等待及觀望」（Wait and see)的態度較為有利。

對於中國人民銀行近期宣布將面向部分公開市場業務一級交易商開展國債借入操作，為債市降溫，該行亞太區固定收益投資總監及主管賽思認為，此舉無疑是建立了一條新的資金走廊通道，冀借此推動部分資金重投股市；惟他對同時提及，由於內地最新出爐的上月消費價格指數（CPI) 僅按年升0.2%，工業生產者出廠價格（PPI）更跌0.8%，所以估計人行再進一步出手控制債券孽息的空間不大，亦對此持中性看法。

至於環球及亞太股市方面，貝萊德最新繼續予美股及AI股塊「增持」評級，又認為AI發展屬史詩式推進，

他們同時看好日本股市並形容當地故事「正面」，指工業有所擴張、旅遊業亦增長強勁，相信日本的通脹現況應可確認。

此外，貝萊德提到當地企業有加價能力之餘，亦加大股份回購力度，民眾薪資同樣回升，人口老化同樣當地經濟帶來機遇，涉醫療健康儀器等商機。在此情況下，估計日央行的貨幣政策將逐漸正常化。