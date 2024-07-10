嘉能可前主席：日本為全球最具潛力投資地　東京將成亞洲門戶

外媒報道，全球大宗商品交易商嘉能可(Glencore)前主席馬世民(Simon Murray)表示，對於日本經濟和日本股市的前景非常樂觀，理由是放眼世界，與其他任何國家和地區相比，日本的狀況都更好。日本企業的盈利能力正在提高，工資開始上漲，工作環境也在明顯改善。

他認為，要指出唯一的問題，或許就是語言障礙。愈來愈多外國人到日本工作，但大多數外國人不會説日語。他也是這樣，他女兒懂日語，但這屬於少數。如果至少能用英語多開展一些商務活動，來自海外的直接投資和間接投資也許會進一步增加。

他提到，海外對日本的投資浪潮今後可能會愈加高漲，東京將成為亞洲的門戶。到目前為止，當全球企業將目光投向亞洲時，新加坡、香港和上海等曾經成為門戶，但從現在開始，東京或將扮演這個角色，基礎設施的建設也在推進。

馬世民又指，據日本正在加強英語教育，但在香港和新加坡等亞洲主要商業城市，可以毫無問題地用英語做生意。到10年、20年後，當從小學習英語的一代人在商業一線大顯身手時，東京作為國際商業都市的魅力或許也將不斷提高。