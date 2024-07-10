屯門上嵐33伙降價　減價幅度近5成　入場費279.3萬

屯門全新盤低開後，同區現樓項目狠劈截擊。建灝地產旗下已屆現樓的屯門上嵐，周三(10日)修訂4張價單，將33個單位定價下調，連同折扣率計，減價幅度最多近五成，料為近年新盤減幅最勁。一房單位入場價由279.3萬元起，折實呎價由9,800元起。

該集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，全盤提供112個單位，樓花期內已售出逾七成，現僅尚餘33個單位可供出售。集團決定以「屯門都會快閃價」盡推上述最後33伙，折實呎價由9,800元至11,435元。是次以震撼價格推出，料將吸引有意上車及長線收租人士。他對項目銷售非常有信心，預料反應熱烈，有望悉數沽清。

上述入場單位為9樓D室，實用面積285方呎，定價由633.8萬元下調至328.59萬元，減幅達48%，最新折實價279.3萬元，折實呎價約9,800元。價單所見，是次減價的單位全屬一房戶型，實用面積265至290方呎，連折扣計減幅介乎約45%至48%，折實價最高至329.31萬元，共有12伙單位折實價屬「2字頭」，折實平均呎價約11,032元。