仲量聯行：料下半年樓價將跌一成　負資產勢破十萬宗

樓市撤辣未能扭轉樓價跌勢，仲量聯行香港主席曾煥平表示，辣招取消後市場出現短時間抗奮期，交投及價格反彈，惟很快就無已為繼，一個月差過一個月。

他指出，差估署樓價指數今年首5個月回落1.7%，從2021年9月高峰期已回落23.1%。發展商庫存充裕，在高息下加快去貨套現，近期不斷以低價推盤，二手市場實在「無得鬥」，市況將繼續下沉，預計今年全年中小型樓價將下挫一成，豪宅則料跌約5%至10%。

持續高息及物業估值下滑環境下，銀行收緊按揭貸款審批，對本地買家構成影響，將愈來愈難獲批按揭，買家「抬錢」上會情況料會增加。

負資產問題亦需要關注，政府早前公布截至今年 3月的12個月內，負資產個案數量升至3.2萬宗；但要留意，統計並不包括二按及財務公司貸款，故實際情況更加嚴重，若樓價今年下跌10%，該行估計負資產個案將突破10萬宗。

他建議，政府可成立專責小組評估樓市風險水平，並制定措施以降低風險。同時向首次置業人士提供低息貸款。

政府亦可考慮就合資格的人才推出額外的置業鼓勵措施，將住宅物業納入新資本投資入境計劃的投資範圍。

甲級寫字樓租金走勢向下，仲量聯行商業部執行董事嚴威程表示，整體甲級寫字樓租金於上半年回落4.3%，中環在新供應競爭下，期內租金下跌7.1%，為各主要分區市場最顯著。

至於上半年寫字樓總租賃成交量，相比去年下半年減少28.1%。不過，市場同期仍錄得50.23萬方呎淨吸納量，主要是新商廈落成後預租的樓面獲得落實。

由於新供應落成，截至6月底整體甲級寫字樓空置率增至13.6%，創歷史新高。預計下半年整體寫字樓租金將有最多5%跌幅。

舖位市場方面，仲量聯行香港商舖部主管唐偉樂表示，上半年核心區街舖租金上升3%，優質商場則上升0.9%。核心區街舖空置率由去年底的11.6%，略為改善至11.5%。

過去6個月，新來港的品牌數量按年增加91%。當中約33%來自內地，首次超越日本零售商成為最活躍的新來港品牌。該行預計下半年核心區街舖及優質商場租金有約5%增長。

該行香港資本市場執行董事鄧潔瑩表示，高息持續及按揭貸款審批進一步收緊，今年上半年成交價5,000萬港元或以上的商業物業，總投資額約132億港元，較去年下半年減少25.6%，創2020年以來新低。