超羨慕！騰訊宣布調整薪酬福利　員工月薪增3200元人幣

報道引述知情人士分析，本次調整，主要是為了滿足員工對即時穩定現金流的更高需求，以及緩解年輕員工對易居計劃到期後收入下降的擔憂。

據報，隨着外部環境的變化，愈來愈多員工期待每月能有更穩定的現金流。同時，不少年輕員工反映，擔心易居計劃結束後，月收入出現波動，甚至直接下滑。為了回應員工的擔憂及訴求，騰訊決定在正常進行薪酬回顧的基礎上，對薪酬結構進行針對性調整。

自2016年起，騰訊推出易居計劃以減輕年輕新員工租房壓力，2021年，補貼標準在一線城市升至每年4.8萬元人民幣(下同)，二線城市為每年2.4萬元。

房補從每月4,000元調整為按15個月發放，並加在月薪基數中。調整後，員工每月基數工資增加3,200元，多出來的3個月同年終獎一起發放。此外，員工服務獎(13薪，即年終雙糧)從年底發放調整為平攤到12個月，加到月薪基數中發放。