中汽協：6月汽車銷量按年減2.7%　新能源車出口增速放緩

內媒報道，中國汽車工業協會發布今年6月汽車工業產銷情況。6月汽車產銷分別完成250.7萬輛和255.2萬輛，按月分別增長5.7%和5.6%，按年分別下降2.1%和2.7%。中汽協表示，伴隨汽車以舊換新活動持續開展，地方配套政策陸續出台，企業新車型不斷上市，疊加車企半年度節點衝量，6月汽車市場按月繼續保持增長。

今年上半年，汽車產銷分別完成1,389.1萬輛和1,404.7萬輛，按年分別增長4.9%和6.1%，產銷增速較首5個月分別收窄1.7個和2.2個百分點。

上半年汽車國內銷量1,125.5萬輛，按年增長1.4%；汽車出口279.3萬輛，按年增長30.5%。

期內，乘用車產銷分別完成1,188.6萬輛和1,197.9萬輛，按年分別增長5.4%和6.3%。中國品牌乘用車的銷售量為741.9萬輛，按年增長23.9%。市場份額為61.9%，上升8.8個百分點。

此外，新能源汽車產銷分別完成492.9萬輛和494.4萬輛，分別增長30.1%和32%，市場佔有率達35.2%。新能源汽車國內銷量433.9萬輛，增長35.1%；新能源汽車出口60.5萬輛，增長13.2%。

據中汽協分析，今年以來，汽車行業主要經濟指標呈現增長態勢。由於第一季同期基數相對偏低，增幅超過兩位數，第二季後整體增速較第一季有所放緩。上半年，國內銷售按年微增，終端庫存高於正常水平；汽車出口保持快速增長，對拉動市場整體增長貢獻顯著，新能源汽車出口增速明顯放緩；新能源汽車產銷持續保持較快增長，市佔率穩步提升。

根據中汽協統計，截至今年6月底，國產新能源汽車累計產銷量超過3,000萬輛；中國品牌乘用車市場份額逾60%，實現向上突破。