文華東方旗下銅鑼灣港島壹號中心　將於2025年開業

由文華東方酒店集團發展的銅鑼灣商廈港島壹號中心(Qne Causeway Bay)，將於2025年第二季開業，物業今日(10日)舉行平頂儀式，將於八月開放參觀。

項目為一幢多用途商廈，落成後將提供24層甲級寫字樓，涉及樓面共50萬方呎，另外亦設有總面積達5.5萬方呎的5層零售空間，當中包括天台酒吧和餐廳。物業將由置地公司負責管理。

此外，該項目已獲得綠建環評(BEAM Plus)鉑金級、美國綠色建築委員會的領先能源與環境設計(LEED)鉑金級、及WELL健康建築標準鉑金級的預認證，以及已獲取WiredScore鉑金級證書，並以獲得SmartScore鉑金級為目標。

港島壹號中心整幢建築將安裝先進的空氣淨化系統，亦設有綠化天台和露台。文華東方酒店集團行政總裁Laurent Kleitman表示，項目注入現代創新原素，為香港辦公室市場引入獨特的商務空間，以助企業拓展業務。

項目位處於歷史悠久的「香港第一號地段」，是商人詹姆斯·馬地臣於1841年在香港投得的首幅公開拍賣土地，也正是港島壹號中心的名字由來。從1973至2019年間，該址為怡東酒店所在地。