調查：84%港人擬年底前外遊　偏好到未曾遊覽地方

Klook公布「港人尋找旅遊意義調查」結果顯示，尋覓、發掘和解鎖嶄新的外遊景點和體驗將會是2024年下半年的主調。調查顯示，多於八成（84%）受訪港人有計劃在年底前外遊，當中每五位受訪者，便有三位（60%）表示將會跳出自己的外遊舒適圈，主動計劃到過往未曾遊覽的地方，包括新的國家，或新的城市。

為了有更多時間探索新的地點及嘗試更新穎的體驗，港人每次外遊的平均日數亦將增加，並透過社交媒體和旅遊達人尋找這些另類體驗。整體而言，和過去一年的外遊相比，近半數（45%）受訪者表示接下來在年底前的旅程將會增加旅遊日數，當中以千禧世代（44%）和Z世代（47%）的比例為最高。

調查同時發現，除了積極尋找另類和「隱世」的地點和體驗外，今年下半年具有明確目的的外遊行程亦有上升趨勢，更多港人會特別因為音樂、藝術、體育活動，以及外遊地點的在地文化或節日而到訪當地，過半受訪者在當地的人均消費亦會達4,000港元至8,000港元不等，可見這些特別活動能為旅客和活動當地帶來互惠互利的效果。

注重在地連結和尊重當地文化亦是調查的另一新發現，近六成（56%）港人會在年底前的外遊嘗試「可持續旅遊」，考慮當地文化和傳統，親身走進當地社區遊歷和消費，讓當地的文化、環境及經濟得以持續發展。

相比其他年齡層，千禧世代的香港旅客更為傾向尋找另類及「隱世」的旅遊體驗。過去一年港人報復式外遊，並優先選擇最大眾化及熱門的旅遊地點和體驗，重新感受旅遊的樂趣。在完成「遊戲」的主線任務後，他們便會更進一步「放試玩」，嘗試解鎖更多新地點和玩樂方式，包括尋找另類的隱世體驗及當地特別節慶、大型活動等，締造「解鎖式旅遊」新主流。

千禧世代大多踏入職場一段時間，有着一定經濟基礎，並對旅遊和玩樂甚為熱衷，因此最有能力和動機嘗試新的旅遊地點、方式和體驗。多於一半（55%）千禧世代港人表示會在外遊時特別尋找另類甚至「隱世」的旅遊體驗，比例為不同年齡層當中最高。