低價銀主盤！將軍澳中心三房呎價僅1.1萬元拍出　近8年前水平

銀主低價出貨。將軍澳中心6座中層G室銀主單位，以778萬港元拍出，較估價低約15.6%，成交呎價僅約11,374元，料跌返該盤近8年前水平。

忠誠拍賣今日(10日)拍出兩項物業，包括上述項目6座中層G室銀主盤，實用面積約684方呎，拍賣開價700萬元，獲5組客爭購，終搶高78萬元售出，差幅約11.1%。

據了解，上址原則屬套三房間隔，現時主人房套廁改為衣帽間，拍賣開價較之前調減80萬元，減幅約10.3%。該行又指，單位銀行估值約922萬元，即最新成交價低約144萬元。單位原業主早於2008年買入單位。

場內亦賣出筲箕灣潤民商業中心中層C室，屬業主盤，建築面積約400方呎，採一開即售形式推出，售價138萬元，獲3組客出價爭購，最終以186萬元賣出，呎價約4,650元，較原先售價搶高約48萬元或約34.8%。

另外，黃開基拍賣行亦售出柴灣德景工業大廈中層75號迷你工場，為銀主物業，實用面積約140方呎，開價55萬元，有兩組買家競逐，最後以67萬元賣出，較推拍價高12萬元或約21.8%，成交呎價約4,786元。