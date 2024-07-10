新盤減價清貨尾！屯門上嵐呎價最低不足一萬元

樓價跌跌不休，新盤市場過去1年屢見餘貨盤減價，屯門現樓項目最新修訂價單，將最後33伙定價下調，連折扣率計實際減幅最高約47%，個別一房單位折實呎價不足1萬元。

●啟德跑道區柏蔚森I 5日內收逾3,700票

●屯門上嵐最後33伙劈價最多47%

建灝地產旗下已屆現樓的屯門上嵐，周三(10日)修訂4張價單，將33個單位定價下調，連同折扣率計，減價幅度最高有約47%，料為近年新盤減幅最勁。一房單位入場價由279.3萬元起，折實呎價由9,800元起。發展商指，以「屯門都會快閃價」盡推上述最後33伙，折實呎價由9,800元至11,435元。

●屯門黃金海灣首日即錄超額認購

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣，日前推出第1期意嵐的首張價單，139伙的折實平均呎價約9,988元，為全港新盤市場八年最低。項目於周三(10日)首日對外正式開放示範單位，參觀人流理想。據悉，截至晚上約7時，示範單位及展銷售已錄得逾1,500個人次參觀。據悉，項目首日已經錄得超額認購。

●沙田名日‧九肚山周日及周一共發售9伙

●西南九龍維港滙III單日連沽兩伙

●屯門NOVO LAND第3B期一房呎售12,433元