新盤減價清貨尾！屯門上嵐呎價最低不足一萬元
2024年07月10日 21:34
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樓價跌跌不休，新盤市場過去1年屢見餘貨盤減價，屯門現樓項目最新修訂價單，將最後33伙定價下調，連折扣率計實際減幅最高約47%，個別一房單位折實呎價不足1萬元。
●啟德跑道區柏蔚森I 5日內收逾3,700票
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作發展的啟德跑道區柏蔚森I，已提價5%加推價單3號及落實周六(13日)首輪發售201伙。發展商指，截至今(10日)晚上，項目於5日之內已接獲逾3,700張入票，超額認購逾17.7倍。
●屯門上嵐最後33伙劈價最多47%
建灝地產旗下已屆現樓的屯門上嵐，周三(10日)修訂4張價單，將33個單位定價下調，連同折扣率計，減價幅度最高有約47%，料為近年新盤減幅最勁。一房單位入場價由279.3萬元起，折實呎價由9,800元起。發展商指，以「屯門都會快閃價」盡推上述最後33伙，折實呎價由9,800元至11,435元。
●屯門黃金海灣首日即錄超額認購
旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣，日前推出第1期意嵐的首張價單，139伙的折實平均呎價約9,988元，為全港新盤市場八年最低。項目於周三(10日)首日對外正式開放示範單位，參觀人流理想。據悉，截至晚上約7時，示範單位及展銷售已錄得逾1,500個人次參觀。據悉，項目首日已經錄得超額認購。
●沙田名日‧九肚山周日及周一共發售9伙
長實集團(01113)旗下沙田名日‧九肚山，周三(10日)上載最新銷售安排，將於周日(14日)起推售9伙一座中低層三及四房單位。該盤自5月減價至今兩個多月已售出20伙，套現逾3.6億元。發展商指，上述8伙將以價單形式於周日公開發售，分別為第1座3樓，5樓，7樓，8樓，9樓10樓，11樓A室及第1座1樓B室。另1伙位於第1座12樓A室則以招標形式下周一(15日)發售。
●西南九龍維港滙III單日連沽兩伙
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙III，周三(10日)連沽兩伙，共涉5,900萬元。其中，第1A座26樓B室，實用面積1,001方呎，三房間隔，成交價3,072萬元，呎價約30,689元。
●屯門NOVO LAND第3B期一房呎售12,433元
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，周三(10日)售出Fiskars 第2A座的5樓G室，實用面積300方呎，屬一房間隔，成交價372.98萬元，呎價約12,433元。