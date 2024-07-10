加強維穩！中證監收緊A股沽空及程式交易

A股近期「發軟蹄」，中國證監會出手加大力度維穩，以「切實回應投資者關切，維護市場穩定運行」，劍指沽空和程式交易，後者常被視為今年初A股暴跌的原因，之後一直傳出不同的監管收緊。

7.22提高沽空保證金要求

首先是「經充分評估當前市場情況」後，中證監依法批准中證金融公司暫停轉融券業務的申請，自2024年7月11日起實施。存量轉融券合約可以展期，但不得晚於9月30日了結。換句話講，明天開始，機構不得再借貨予他人沽空，現有的倉位9月底之前要清理乾淨。

同時，中證監批准證券交易所將融券(沽空)保證金最低要求由80%上調至100%，私募證券投資基金則由100%上調至120%，自2024年7月22日起實施。滬、深、京3地的交易隨即作出宣布。

中證監首先承認沽空的好處，說「融資融券是資本市場重要的基礎性制度之一，對平抑非理性波動，促進多空平衡與價格發現，吸引中長期資金入市具有積極作用」。

不過，2023年8月以來，中證監根據市場情況和投資者關切，採取了一系列加強融券和轉融券業務監管的舉措，包括限制戰略投資者配售股份出借，上調融券保證金比例，降低轉融券市場化約定申報證券划轉效率，暫停新增轉融券規模等；同步要求證券公司加強對客戶交易行為的管理，持續加大對利用融券交易實施不當套利等違法違規行為的監管執法力度。

該會續稱，截至2024年6月底，融券、轉融券規模累計下降64%、75%。融券規模佔A股流通市值約0.05%，每日融券賣出額佔A股成交額的比例由0.7%下降至0.2%，對市場的影響明顯減弱，為暫停轉融券業務創造了條件。此次調整對存量業務分別明確了依法展期和新老劃斷安排，這有助於防範業務風險，維護市場穩健有序運行。

同日，中證監另外宣布，將進一步強化對程序化(程式)交易監管的適應性和針對性，降低程序化交易的消極影響，切實維護市場交易公平。

揚言要高頻交易「增本降速」

首先是指導證券交易所盡快出台程序化交易管理實施細則，細化完善具體安排，同時評估完善程序化交易報告制度，加強報告信息核查和現場檢查力度。二是指導證券交易所盡快公布和實施程序化異常交易監控標準，劃定程序化交易監控「紅線」，進一步推動程序化交易，特別是高頻交易「降頻降速」。

同時要明確高頻量化交易差異化收費安排。根據申報數量、撤單率等指標，研究明確對高頻量化交易額外收取流量費、撤單費等標準，以「增本」促「降速」。不僅如此，還要持續強化交易行為監測監管，對利用程序化交易特別是高頻量化交易從事違法違規行為的，堅決依法從嚴打擊、嚴肅查處。

為此，中證監也提到香港，下一步會加強與香港方面溝通協調，從速制訂和發布北向資金程序化交易報告指引，對北向投資者適用與境內投資者相同的監管標準。

中證監稱，下一步將深入貫徹落實《國務院關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》，堅持問題導向和目標導向，始終將維護制度公平性和提升市場內在穩定性放在突出位置。同時，根據市場情況，加強日常監管和逆周期調節，對不當套利等違法違規行為從嚴打擊，保障市場穩定運行，切實維護投資者利益。