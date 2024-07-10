美股早段微升　港股夜期高水129點

市場觀望周四公布的通脹數據，美股周三早段微升，道指升2點，報39,294點；標指升13點，報5,590點；以科技股為主的納指升84點，報18,514點。港股夜期報17,601點，升96點，高水129點。

鮑威爾此前提到，通脹上升並非唯一的風險，似乎暗示聯儲局會更關注勞動力市場數據，畢竟聯儲局的「雙重使命」除了維持物價穩定外，還有「實現最大就業水平」的目標。DWS美國經濟學家Christian Scherrmann亦指出，早前公布6月份的勞動力市場報告，可能標誌着美國經濟強勁就業增長迎來轉捩點。

Scherrmann指出，勞動力供應增長放緩的同時，需求也逐步回落，目前看來與緊縮貨幣政策的目標步伐一致，可望增強市場對未來通脹進一步下降的預期信心。雖然DWS暫時維持對12月首次減息的預期，但亦補充指「9月份開始減息的可能性有所增加」。

美股第二季震盪中上行，大市依然屢創新高，但升勢僅集中在少數股份，因此做淡個股的交易員非但沒有虧損，反而錄得了100億美元的帳面盈利。金融科技及數據分析公司S3 Partners LLC資料顯示，淡友沽空科技板塊在第二季錄得的帳面虧損已達到157億美元，卻靠着在工業、醫療保健、金融等板塊的淡倉追回了損失，甚至「賺凸」。

S3 Partners指出，淡友在第二季的選股「非常出色」，在少數大型科技股上漲之際，成功地抓住了市場上其他板塊表現欠佳的機會。不過，數據亦顯示仍有不少淡友繼續沽空科技股，押注股價下跌，最大的沽空對象包括Google母公司Alphabet、Facebook母公司Meta以及Netflix。