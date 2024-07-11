【東方日報產評】華低物價礙信心　重振內需成關鍵

原預期中國通脹會有改善，豈料最新出爐的6月消費物價指數（CPI）僅升0.2%，已是連續5個月接近零增長，遜預期，反映通縮陰霾揮之不去，必然再為中國資產估值添壓。事實上，6月豬價呈雙位數上升，但通脹依然疲弱，反映整體需求不足。展望下半年，當局得持續加大財政及貨幣政策支持，刺激內部需求，並精準施政理順產能與需求的關係，從而避免捲入通縮漩渦。

通縮的後果，是賤物鬥窮人，商品價格不斷下跌，不利企業利潤，且需求下降，經濟景氣愈來愈差，大家都不願花錢；股市大跌，投資者非但無利可圖更甚是蝕本離場，自然減少消費與開支，繼而又形成惡性循環。

內房危機下樓價不振，租金下跌，是整體需求疲弱的原因之一。過去一段時間，豬價下跌亦拖低整體通脹。之不過，見到近季月份豬價呈雙位數增長，增幅按月明顯擴大，但仍未能支持整體CPI有似樣的反彈，反映整體內部需求確實偏弱，更惹來「拿掉豬以後就是通縮」的憂慮。

觀當局解釋，6月有618促銷等季節性及比較基數等因素影響，且在國家支持汽車及家電等消費的政策之下，汽車與家電等耐用品價格持續下跌。雖然6月豬價回升，但其他食品價格回落。若扣除食品和能源價格因素，核心CPI按年升幅與5月持平。反正就是，整體狀況未至於急速惡化，但也須及時正視不足。

再看反映生產成本的6月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年減幅符預期，但已連續21個月下跌，而按季由5月0.2%轉為下跌0.2%，上半年PPI亦跌2.1%，一定程度反映國際大宗商品價格波動，以及部分本地工業品市場需求不足等。事實上，若企業延遲投資，居民延遲消費，當局不可能繼續堅持說不存在通縮風險。也許，全球都關注中國潛在的通縮問題，都率先應對中國產能出海造成的傾銷情況，針對中國商品提高關稅以保障本地業者生計。

目前，當局已針對工業消費品推出以舊換新政策，協助有序消化產能。不過，以汽車業為例，減價促銷必將引發行業淘汰賽，外資車廠陸續退場，內地車廠則鬥燒錢必有盡時，有技術及產能優勢拓展海外市場的行業巨挈還好，單靠內銷市場的業者只怕今年年關難過。

內地物價低，意味居民生活成本相對便宜，在經濟調整下有助緩減生活壓力。但若物價低迷的現象長期持續，甚至惡化，最怕伴隨而來是經濟衰退、失業率上升的通縮螺旋。

此情此景，說明當局有必要加大宏觀政策力度來刺激內部需求。一方面，低通脹與債務受控，為當局降準減息帶來操作空間；但另方面，美國利率與美元走勢不明朗，人民幣貶值壓力不消，中美息差的考慮，對匯率穩定構成風險，為當局施加更多刺激政策帶來掣肘。

面對如此複雜多變的環境，除了在財政及貨幣政策方面着手之外，放開金融領域，推動服務業需求，為內需注入新動力，並盡快讓樓市運作重納正軌，穩定市場預期，都是重中之重，且看下半年能否在這些領域作出突破。