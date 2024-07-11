鄧聲興：吉利首季銷量增速跑贏大市

隨着內地「以舊換新」的政策落地實施、降價新車拉動消費熱情、各地相應政策措施出台與跟進，加之車市新品價格戰階段性降溫，6月新能源乘用車企業總體走勢較強。數據指，6月國內零售中，自主品牌中的新能源車滲透率72.5%，這意味着每賣出10輛國產車，就有超過7輛是新能源汽車。

集團單單6月完成銷量16.6萬輛，同比上升24%，其中銀河、極氪、領克分別銷售1.6萬、2萬、2.4萬輛，分別同比增加65%、89%、49%。集團決定將全年銷量目標由190萬輛上調至200萬輛，上調約5%。集團最近發布自研自產的最新一代神盾短刀電池，數據指新電池體積利用率將提升50%，將率先適用於新車型銀河E5，相信新產品能引領集團品牌持續向上。股份阻力位9.5港元，支持位7港元。

香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)