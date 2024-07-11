調查：去年近一成英國公司陷困　零售等多個行業受壓

隨着英國經濟增長乏力，去年陷入財務困境的公司比例在歐洲急升。外媒引述安邁顧問有限公司(Alvarez & Marsal)一項調查指，去年約9.9%的英國公司陷入困境，高於2022年的8.4%，是調查中按年增幅最大的一次，比利時、荷蘭及盧森堡三地合計增幅才達到10.2%。

安邁財務及營運重組歐洲聯席主管Chris Johnston表示，英國是被受壓行業影響最大的國家之一，特別是零售、媒體及娛樂等依賴消費開支的行業，以及包括製造業和建築業在內的高成本行業。

隨着貨幣政策收緊和增長放緩，過度槓桿的公司受到衝擊，歐洲和中東地區的困境達到疫情高峰以來最高水平。該調查涵蓋8,200多家上市及私營公司，顯示去年該地區約有9.2%的公司陷入困境。

安邁在其調查報告中引用標普全球評級的數據指，目前企業槓桿率正大幅下降，歐洲的違約率達到2008年以來最高水平。

英國方面，安邁強調消費者開支放緩對時尚零售業的影響，目前該行業有21%的公司目陷入困境。時尚服裝品牌Superdry計劃在債務重組後從倫敦證券交易所退市。