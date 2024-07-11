許繹彬：港股久守必失　反彈乏力

如不是對港股跟得太貼的投資者，在上述各地股市相繼創新高下，加上七翻身效應，一般常人想法是，港股要迎頭趕上，相信問題應該不大。惟從本周港股表現來看，可以說是再一次令投資者失望，恒指不但沒有重拾升軌或重新向50天線(即約18,325點)推進，反而拾級而下，更出現三連跌格局，下跌時更失守俗稱牛熊分界線的250天線(約17,509點)，暫低見17,376點，即使曾作反彈，至10天線(約17,800點)便顯得有心無力。

昨日(10日)在日股及台灣加權指數再創歷史新高之際，港股反而掉頭回落，最終更跌穿17,500點，認真丟架。此外，港股成交持續低至近1,000億港元，無論走勢或氣勢均盡失，不能與上兩個月相提並論，因此對港股前景未能作任何判斷。

筆者認為，投資者如覺得港股能承五窮及六絕月的氣勢，來判斷七翻身有着持續的良辰美景，相信半個月後，持有此想法的投資者仍會處於極度失望的狀態。港股走勢在奄奄一息及反覆向下時作零星反彈，全因內地A股企穩或有所上升所帶動，主要灌溉港股成交的北水，仍是港股成交的主要泉源，儘管在反彈時南下的北水掃貨規模有所擴大，但比對之前兩個月的額度，可用天淵之別形容。

加上，本月內地沒有任何挽救措施出台，至於已使出的招數則未帶來實質效應，不論內房零售及經濟數據均並非突出，驅使外資在6月下旬開始，相繼減少內地及港股的投資額度。港股沒有基本因素支持，只能靠北水力撐，但由於力度有限，再度呈現久守必失及向下的困局。

筆者更憂慮，有感港股現時走勢有如去年第四季及今年首兩個月，當時全球主要股市不斷創新高，港股當時反而在缺乏資金下，走勢掉進谷底，更連15,000點也插穿，低見14,794點。因此投資者現階段要格外留神，港股有可能在持續弱勢下，出現抽調資金到較為興旺的市場，導致成交再度萎縮，未來走勢相信只能在17,200至17,900點作出攻防戰。