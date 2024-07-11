三星推首款智能戒指及高端手錶向蘋果挑機

外媒報道，三星(Samsung)在巴黎舉辦Galaxy Unpacked發布會，推出兩款摺疊手機Galaxy Z Flip6及Z Fold6，同時公布全新的智能手錶產品線Galaxy Watch Ultra及首款智能戒指Galaxy Ring。

Galaxy Ring定價399美元(約3,112港元)，即日起在美國率先預售，本月24日正式推出。Galaxy Ring具備IP68防塵防水效能，而且能在100米深的水下使用，有專屬的充電盒，設有金、銀、黑共3種配色，提供尺寸為5至13碼，重量僅2.3至3克。

至於Galaxy Watch Ultra錶面配備直徑37.3mm的480x480解像度Super AMOLED顯示器，設有「快速啟動鍵」，提供4種按壓模式，包括按一下、按兩下、長按2秒、長按5秒，用家可以自定如開始、結束運動模式，或開啟緊急呼叫等功能。

在省電模式下，Galaxy Watch Ultra續航力長達100小時，在運動省電模式下，續航力也達48小時。為強化耐用程度，Watch Ultra的錶帶經過特別設計，與其他Galaxy Watch錶帶不互通。