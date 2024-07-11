【ETF指南】觀望美6月CPI 美股、日股高處未算高？
2024年07月11日 12:15
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隔晚美股做好，道指收市飆升429點，納指及標指收市亦創新高，其中標指更首度突破5600點關。美國聯儲局主席鮑威爾周三(10日)再出席眾議院聽證會，市場對他的言論解讀偏鴿，利大市氣氛。不過市場今晚將迎來考驗，美國6月CPI數據即將出爐，將會如何左右美股走勢？
除了美國息口及通脹走勢備受關注外，美股第二季業績期本周揭開序幕，亦是市場焦點。金融股打頭陣，摩根大通及花旗於周五(12日)派發成績表，而「科技七雄」則將於本月底至8月初陸續出業績。隔晚AI概念股愈升愈有，其中台積電6月營收按年升逾3成，勝華爾街預期，股價漲逾3.5%；英偉達亦彈2.7%。蘋果、微軟都升1%過外。科技股升勢可望延續？
不單止美股，近日日本股市表現亮麗。日經225指數本周大幅反彈，周四(11日)再創新高，盤中突破42,000點。美國晶片股回暖，帶動日本晶片股爆上，日股強勢可持續？隨住市場對美國減息憧憬所有回升，美日息差可望縮窄？能否舒緩日圓貶值壓力？日圓走弱與日股上升相關性回復？若睇好日股，如何利用南方東英日經225指數ETF(03153)或日經225每日槓桿(2x)產品(07262)作部署？
港股連跌四日，成交縮減，「中特估」股份在高位喘息，資源股回吐較顯著，不過內地自動駕駛概念冒起，資金轉炒科技股，加上市場期待內地會公布進一步扶持創新科企政策，對後市有何啟示作用？走勢不用太悲觀？中證監亦再出招穩A股，暫停借貨沽空，並大幅上調融券保證金比例下限，作用有幾大？
比特幣近日由54,000美元低位水平反彈。美國共和黨全國委員會周一(8日)發布2024年美國大選官方黨綱，明言「終結對虛擬貨幣的打壓」，對多項利好虛擬貨幣的政策措施表示支持。渣打分析師預期，一旦特朗普重奪總統寶座，比特幣明年可望升至20萬美元。比特幣後市可看好？南方東英比特幣期貨ETF(03066)可吼位買入？至於黃金方面，市場對美國9月減息有憧憬，對金價亦有支持？
南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》於周四中午12時30分直播，今集有南方東英銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳，以及耀才證券研究部總監植耀輝為大家逐一解答。
南方東英日經225指數ETF(03153)
南方東英日經225每日槓桿(2x)產品(07262)
南方東英日經225每日反向(-2x)產品(07515)
南方東英沙特阿拉伯ETF(02830)
南方東英恒生科技指數ETF(03033)
南方東英恒生科技指數每日槓桿/反向產品
南方東英富時美國國債20年+指數ETF(03433)
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