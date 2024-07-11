【ETF指南】觀望美6月CPI　美股、日股高處未算高？

隔晚美股做好，道指收市飆升429點，納指及標指收市亦創新高，其中標指更首度突破5600點關。美國聯儲局主席鮑威爾周三(10日)再出席眾議院聽證會，市場對他的言論解讀偏鴿，利大市氣氛。不過市場今晚將迎來考驗，美國6月CPI數據即將出爐，將會如何左右美股走勢？

除了美國息口及通脹走勢備受關注外，美股第二季業績期本周揭開序幕，亦是市場焦點。金融股打頭陣，摩根大通及花旗於周五(12日)派發成績表，而「科技七雄」則將於本月底至8月初陸續出業績。隔晚AI概念股愈升愈有，其中台積電6月營收按年升逾3成，勝華爾街預期，股價漲逾3.5%；英偉達亦彈2.7%。蘋果、微軟都升1%過外。科技股升勢可望延續？

港股連跌四日，成交縮減，「中特估」股份在高位喘息，資源股回吐較顯著，不過內地自動駕駛概念冒起，資金轉炒科技股，加上市場期待內地會公布進一步扶持創新科企政策，對後市有何啟示作用？走勢不用太悲觀？中證監亦再出招穩A股，暫停借貨沽空，並大幅上調融券保證金比例下限，作用有幾大？

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