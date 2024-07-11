調查：港人料需670萬才能實現就醫自由

一項調查發現，鑑於醫療開支不斷上升，大灣區整體受訪者預料實現就醫自由需550萬港元。當中的香港受訪者預計需要約670萬港元才能實現就醫自由，相當於其大約10年的家庭收入；而大灣區內地居民預計的門檻則約為420萬元人民幣（約450萬港元），同樣相當於其大約10年的家庭收入。

保誠保險發布「就醫自由度調查」，逾半數（55%）受訪者將難以達至「就醫自由」歸因於醫療費用高昂，其中超過六成（66%）港人對醫療開支急增感到憂慮，比例明顯高於大灣區內地居民（47%）。

調查結果顯示，整體受訪者預計未來10年醫療開支增幅可達16.4%，而港人更預測增幅將達17.7%，較大灣區內地居民的預計升幅為高（14.3%）。

調查亦顯示，受訪者對跨境醫療服務需求殷切。56%整體受訪者表示過去3年曾使用跨境醬療服務，更有超過7成每年多次使用此類服務。展望未來幾年，有意增加使用跨境醫療服務的大灣區內地居民佔比更達90%，遠高於香港受訪者（48%）。

儘管如此，受訪者普遍認為跨境醫療服務仍有很大改善空間，其中44%表示服務質素是令他們卻步的一大原因。這對港人而言尤其如此，超過半數（54%）認為跨境醫療服務質素有待提升，遠高於大灣區內地居民（35%）。而對大灣區內地居民而言，就診流程複雜（例如醫療行政程序的差異）是他們面對的最大挑戰（44%），其次為醫療費用高品（42%），以及可供選擇的醫療機構或服務有限（35%）。

保誠首席客務營運及健康保障業務總監歐陽佩玲表示，希望藉着推出全新「高端醫療自由行計劃」讓客戶在就醫方面有更多的選擇，隨着新產品的推出，於中國內地的指定醫院名單亦擴展至覆蓋超過14,000間二級或以上的醫院。另外，新計劃設有保誠專屬「醫護＋」電子服務平台，提供包括醫療費用直付服務、第二醫療意見等服務。