富達國際：香港MPF上半年錄4.9%回報

富達國際表示，香港強積金上半年整體平均回報為4.9%，當中以美國股票類別表現最理想，平均達13.7%，主要是受惠穩健基本面及正面企業盈利，帶動美國市場處於領先地位；而全球債券表現最弱，平均回報為負3.2%。

展望下半年，富達國際提出投資展望三大主題，包括軟着陸與風險資產布局、內地逐步回穩、策略布局時機，並提出各市場當中的機遇和風險。

富達認為，要啟動減息周期的門檻仍高，惟近期對抗通脹的進展令人鼓舞。軟着陸是最可能的情景，有利全球增長和願意增加股票配置的投資者。

另外，富達維持對內地的宏觀經濟預期為「可控的穩定」，鑑於政策制定者繼續降低房地產業支配地位，重新平衡經濟，轉向以高階生產和消費為主。更廣泛的政策轉變開始在內地部分行業中現成果。最明顯的是受惠於海外需求復甦帶動的製造業，及北京聚焦的高科技生產。當中，電動車、醫療影像設備和重機械製造商持續鎖定海外市場。

鑑於紮實的基本面，富達繼續增持投資組合的風險部位，但各區域及行業表現預期將現分歧，務必敏銳洞察細微差異，進行策略性風險配置。

富達國際投資策略董事簡立恆表示，從多元資產配置角度，富達持續看好投資股票的前景。至於固定收益，則偏好較高評級的企業債，因其需求較供應強勁。地域配置方面，美國股票今年錄得強勁升幅，雖然估值被推高，但受科技股的盈利動力帶動，其吸引力仍不可忽視。富達對亞洲股市持正面看法，印度股市的結構性增長機會持續，正留意即將推出的預算案，以衡量財政整頓路徑和開支範圍。