長實旗下東莞新盤「海逸豪庭」傳大減價5折促銷

報道引述項目置業顧問指，每方米1.3萬元的戶型已賣完，只是噱頭，現在只有每方米1.4萬元的戶型，每天都在賣，剩下10套現房，若全款購買，現在買明天就能收樓。

報道指，海逸豪庭是由長實旗下和記黃埔開發，位於東莞市厚街鎮橫崗水庫旁，總佔地約7,000畝，總建築面積達200萬方米，擁有2,000畝海逸高爾夫國際錦標級球場，是東莞少有的千畝單盤之一。

該盤的官方微信號此前更推出8套團購房源，指明「限時限量發售，現樓交付」，約每方米1.4萬至1.5萬元，首付14萬元起，是建築面積69至125方米的洋房產品。

內媒查詢東莞市住建局官網獲悉，海逸豪庭最近一期取得預售證的時間為2023年6月，備案單價每方米3.1萬至4.3萬元。此前取得預售證的時間就要追溯到2022年2月和2021年12月等內地樓市火熱的時間。

報道引述東莞資深地產從業人士表示，海逸豪庭這批產品毛坯備案價約每方米2.4萬至2.7萬元，從這個角度看是相當於打5折。不過這批洋房備案已久，所以不能說是「跳水」或者突降，只能說是降價走量。毛坯備案價是開發商在預售商品房時，必須向政府部門申報的一個重要參數，反映房地產開發的成本情況。

中指研究院華南分院研究主管陳雪強分析，海逸豪庭降價出售不是偶然，而是以價換量的營銷策略。近幾年東莞新房市場成交相對低迷，月均成交套數基本上約2,000套，即使在全市開放限購等政策下，市場成交仍維持低位，開發商去化壓力較大。