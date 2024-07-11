高盛資產管理：宜增持日股能源股　AI概念勿放手

高盛資產管理多元資產方案聯席首席投資總監Neill Nuttall表示，整體他們現時偏好股市投資，建議「增持」環球股市、尤其是日股；至於聚焦美股，他則指可「增持」能源及工業板塊，因觀乎能源股較整體市況略為跑輸，而工業股則受惠晶片熱潮及美國通脹放緩。

近期人工智能（AI）概念股當旺，他指該行並不建議作出減持，因其發展進程非常實在，而現時大家亦只身處在AI初期階段，相信AI的革新速度與昔日的互聯網革命有過之而無不及。

日股方面，他提及該行多個月前已配置相關倉位，樂觀地分析應可作中線而非短線部署，原因是留意到當地無論結構還是周期性因素均有所改善。

他解釋，由結構因素看日企正進行持續多年的回購行動，另觀乎當地有43%企業盈利來自日本之外地區，日圓貶值帶動出口，日企同樣受惠。

談到中國股市，他指該行持「中性」看法，強調雖然看到現時估值偏低，但因目前不少大錢仍傾向將資金泊入債市等固定收益投資產品，所以認為市況好轉前提是要看到內地資金要重泊股市。

不過與此同時，他稱由於中國以外的市場（Outside China）仍與內地股市敞口有一定關聯，包括是銅等大宗商品、以至澳元等商品貨幣，故可以多種方法配置內地部署。

至於大宗商品方面，他稱就中長線而言看法非常積極，原因是看到相關行業在金融海嘯後的投資行動不足。

至於黃金，他指由2014年的克里米亞事件以至近年的俄烏戰爭，均加速環球投資者，特別是央行及主權基金買入黃金，藉此分散美元資產風險，但回顧金價70年代見800美元，計及通脹調整因素，其價格實情相當於現價的2,400美元，所以雖然現時黃金的名義價格抽升，但實際價錢只是重返70年代而已。