會財局：中小型會計師行查察結果未如理想

會計及財務匯報局(簡稱會財局)去年以「不可接受」形容年度查察結果，而今年度項目查察結果有明顯改善，大型會計師行(即類別A)約45%查察項目獲評為毋須或只需要有限度改進，惟仍然有約16%被評為需要大幅改善。當中，羅兵咸永道及安永沒有項目被列為最低級別「需要大幅改進」，而國衛則連續兩個年度無項目獲評為「好/需要有限度改進」。

至於中小型會計師行(即類別B及C)表現則未如理想，在23個相關項目查察，無項目獲評為毋須或只需要有限度改進，20個被視為需要大幅改善，其餘3個需要改進。

行政總裁賴翠碧表示，樂見會計師行領導層基於該局以往的查察結果、指引及提醒不斷作出改進，部分中小會計師行表現也有改善。儘管部分項目仍須大幅改善，但情況無去年般差，即「出現本質不可接受」的失誤。

主席黃天祐補充，去年用詞較嚴厲，是期望讓會計師行及企業審計委員會正視問題，並「急起直追」作出改善，相信只要各持份者對症下藥，能提升本港整體財務匯報質素。

2023年度查察報告完成56個公眾利益實體(即上市公司等)及41個非公眾利益實體項目，數量按年增加61%，而事務所的查察數量按年增加27%。

會財局留意到會計師行培養以質素為先的文化；確保質素問責制度；加強積極主動的合規方式；有效地管理資源；不斷改進審計實踐；加強審計記錄的完整性；密切監察合夥人的表現及工作量。查察部署任主管劉建汝指，公眾利益實體項目的核數師在確保審計質素方面承擔更大的責任，也應受到公眾更嚴格的審查，敦促事務所領導層於內部傳達正確的定調。