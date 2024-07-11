會財局：未有因個別事件擔心港會計界出現問題

會計及財務匯報局(簡稱會財局)仍正就對會計師行羅兵咸永道的中國恒大審計質素指控進行獨立調查。會財局主席黃天祐表示，基於與內地監管機構的合作備忘錄，雙方是互相依賴，雙方有就案件共同調查，強調未有因為個別事件的出現，而擔心個別會計師行及本港會計及審計業出現問題。

他同時呼籲，公眾投訴時最好直接、具名與局方交流，較匿名投訴更有效跟進，令處理更具效率，並強調會保密處理。

內地網上在4月流傳一封以「一部分普華永道(羅兵咸永道內地名稱)合伙人」署名的公開信，指控羅兵咸永道存有質量管理系統問題，以及對中國恒大集團進行的審計質素的有缺失。

會財局行政總裁賴翠碧指出，局方調查只針對該公開信中，牽涉其監管職能的部分，以及羅兵咸永道在中國恒大單一案件的質量管理系統，而非該行所有項目，另基於調查過程保密，不回應在過程中有否接見公開信中的處名人士及該行管理層。

她強調，現時針對羅兵咸永道在恒大的審計質素調查仍然調查進行中，將適時公布結果。局方是次已因應指控的嚴重性及公眾利益，而迅速行動、回應，即使未完成所有調查，已盡早披露調查結果，以期讓大眾知悉結果。

會財局周三(9日)指對羅兵咸永道就舉報信中的指控完成的內部調查進行了嚴謹的審查，在過程中所收集的證據，不足以支持三項有關羅兵咸永道質量管理系統的指控。