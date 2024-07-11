內地UNIQLO上季盈利急跌　一成幾門店拍烏蠅

就本港UNIQLO績劣，原因僅「罕見大雨連綿等不佳氣候」；關於最大單一市場——內地的解釋就詳盡得多，可謂「內外交困」。

「外部原因」頗具參考價值，包括疫情封控壓抑的需求去年同期釋放，推高基數，以及「消費意欲不振」、「商場競爭激烈，旺丁能力有異」。這個大集團對消費模式的分析也是亮點，如「疫後，內地顧客消費思維有變，對商品與服務愈益揀擇……『性價比消費』在年輕一代尤為顯著」、「質素差不多就買較便宜者，不追求品牌」，「愈益重視可信、舒適和運動」。

開店更重質 下放經營權

迅銷並非完全「賴地硬」，「內部原因」包括未有按各地氣候推出切合顧客需要的衣物，營銷活動不到位，以及多達約150家分店門可羅雀。以2月底全國門店數量計算，16%屬於此等「月度生意額低迷」的門店。

為使內地業務重拾高增長，迅銷改革開店策略，扼要是「重質多於重量」，嚴選「能體現品牌價值、本地客會長期光顧」之地。戰術操作包括本財年起3年每年置換50間門店——關閉月度收入低的分店，搬去更好的地方；同時把商場分店翻新和擴大，務求延續「店均收入升至目前1.5倍」的效果；並擬於重慶、成都、天津、西安、昆明、鄭州等「潛力大」的都會，開設有「壓倒性存在感」的旗艦店。

另外，迅銷提到，中國幅員廣袤，氣候各異，陳列的產品亟需因地制宜，並提出「全員經營」，下放權力予店長，使其設法創造需求，又稱中國是人才寶庫，中國出身的員工對集團拓展海外貢獻良多。

冀大中華收入4年後達萬億日圓

迅銷對內地仍充滿信心，指主要城市84%的消費者光顧UNIQLO多於一次，56%把UNIQLO列為5個買得最多的品牌，目前市佔率未夠2%，潛力仍大，以及上財季電商渠道生意額有雙位數增長，所以仍有多項目標，如「未來每年門店50至80間」、「電商佔收入30%」，以及2028年8月底止財年大中華收入達一萬億日圓(約483.51億港元)、「將來開夠3,000店、年收入3萬億日圓」等。