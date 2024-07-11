新都城極高層三房放賣不足1日即沽　呎價險守1.2萬元

藍籌屋苑錄極速成交，將軍澳新都城三房單位，放盤不足24小時，零議價以650萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣吳玉蘭指，鰂魚涌太古城金山閣中層H室，實用面積約593方呎，兩房間隔，外區客在多區覓盤多時，參觀上址後即與業主進行洽購，原業主以750萬元放售，最終以728萬元成交，呎價約12,277元，原業主於2014年以約728萬元買入。

●美聯陳凱廸稱，西半山俊傑花園高層H室，實用面積約661方呎，套三房間隔，同區換樓客議價後以約1,405萬元承接，呎價約21,256元，原業主於2006年5月以約500萬元購入，轉手帳面獲利約905萬元。

●中原謝文柏表示，堅尼地城加惠臺2座中層H室，實用面積約634方呎，套三房間隔，望山景，叫價1,050萬元，經商議後以960萬元沽出，累減90萬元或約8%，呎價約15,142元，新買家為用家。

●中原葉俊安指，鴨脷洲海怡半島7月暫錄約4宗買賣，其中31座高層D室，實用面積約527方呎，兩房間隔，望樓景，叫價690萬元，放盤約兩個月獲用家以658萬元承接，呎價約12,486元。

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九龍區

●中原徐國樺表示，奧運站維港灣2座低層D室，實用面積約647方呎，套三房間隔，以銀主盤形式放盤，叫價約1,200萬元，日前最終以859萬元沽出，呎價約13,277元，創同類型單位近10年新低價。

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新界區

●美聯林健偉指，將軍澳新都城2期6座極高層E室，實用面積約538方呎，三房間隔，放盤不足24小時，即獲區內換樓客洽詢，即睇即決定承接單位自住，零議價以650萬元購入，呎價約12,082元。

●利嘉閣羅志雄表示，將軍澳日出康城領峯8座左翼高層B室，實用面積約721方呎，套三房連士多房間隔，望市景，換樓客相約睇樓，原業主叫價748萬元，議價後以721.8萬元成交，呎價約10,011元。

●利嘉閣楊友銘稱，將軍澳公屋寶林邨寶智樓低層24室，實用面積約381方呎，兩房間隔，零議價下於未補價第二市場以180萬元成交，呎價約4,724元，原業主於2007年以約17.29萬元買入。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山居屋富輝花園2座高層G室，實用面積約570方呎，三房間隔，望海景，未補價第二市場叫價530萬元，放盤3星期，經議價後以503萬元成交，呎價約8,825元。

●世紀21奇豐張翠珊指，馬鞍山中心4座高層E室，實用面積約541方呎，三房間隔，享山景，放盤約1年，當時叫價820萬元，累減170萬元，減幅約20.7%，成交價650萬元，呎價約12,015元。

●世紀21奇豐莊瑞生表示，馬鞍山雅典居5座低層B室，實用面積約874方呎，三房間隔，享海景，叫價1,100萬元，放盤半年，其後調整至1,020萬元連車位沽售，呎價約11,670元。

●世紀21奇豐蔡蓓稱，馬鞍山聽濤雅苑4座中層H室，實用面積約788方呎，三房間隔，望園景，放盤1個月，叫價900萬元，累減100萬元，獲買家以800萬元承接，減幅約11.1%，呎價約10,152元。

●中原伍錦基指，大圍柏傲莊7A座高層B室，實用面積約690方呎，套三房間隔，享山景，叫價約1,690萬元，日前議價後以1,368.8萬元易手，呎價約19,838元，新買家為用家，原業主2020年以1,562萬元購入，持貨約4年帳面蝕讓193.2萬元，或貶值約12.4%。

●中原黎宗文表示，沙田及大圍7月暫錄約23宗二手買賣，其中沙田河畔花園F座中層1室，實用面積約269方呎，兩房間隔，6月時開價約408萬元，議價後以380萬元易手，呎價約14,126元，新買家為上車客。

●中原曾紀賢指，沙田御龍山1座中層E室，實用面積約563方呎，兩房間隔，放盤最初叫價約910萬元，議價後以850萬元沽出，呎價約15,098元，新買家為外區上車客。

●中原蔡天賜表示，粉嶺及上水7月暫錄約23宗二手買賣，上水居屋彩蒲苑D座中層3室，實用面積約394方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價約250萬元，議價後綠表價213萬元易手，呎價約5,406元。

●中原王勤學指，元朗7月暫錄約34宗二手買賣，溱柏單日連錄兩宗，包括8座中層E室，實用面積約556方呎，兩房間隔，叫價522萬元，減價72萬元，獲上車客以450萬元承接，呎價約8,094元。

●美聯梁浩文稱，屯門啟豐園1座中層E室，實用面積約326方呎，叫價345萬元，以333.8萬元售出，呎價約10,239元，原業主2010年6月以122萬元購入，帳面獲利約211.8萬元。

●祥益邱家邦表示，屯門邁亞美海灣5座中層D室，實用面積約489方呎，兩房間隔，新買家前後參觀逾20個放盤，終以436萬購入上址作自住之用，呎價約8,916元。

●中原余仲平表示，荃灣綠楊新邨Q座低層4室，實用面積約475方呎，兩房間隔，見單位有裝修，睇樓後即洽購，單位叫價555萬元，減價22萬元，以533萬元沽出，呎價約11,221元。

●利嘉閣譚健偉稱，荃灣柏傲灣2A座低層B室，實用面積約874方呎，套三房間隔，望海景，叫價1,600萬元，首置客議價後以1,578萬元購入，呎價約18,055元，原業主於2021年以約1,700萬元買入單位，帳面蝕122萬元。

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