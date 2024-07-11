內地3大航企料上半年蝕最多75億元人民幣

國內線競爭大 燃油貴

就尚未轉賺，原因大致都包括國內客戶競爭加劇和燃油成本高企。貴為「載旗航空」的國航提到，國際航線整體恢復進程低於預期、並受匯率等要素價格波動。東航則稱，由於部分航線受當地航權時刻限制、機場保障資源不足等影響，其在北美、日本等部分國際市場的運力尚未完全恢復。

表現較好的南航亦坦言，「當前民航發展的外部環境複雜多變」，國內市場供過於求，國際市場恢復面臨挑戰，且極端天氣多發頻發，油價保持高位波動，「經營壓力依然巨大」。

暑期機票按年平近10%

內媒則報道，內地今年民航暑期客運「供需兩旺」，但國內及國際機票價格都有一定的回落。今年暑運期間，民航運力進一步增加，國內機場預計起降航班達108萬班次，按年增長13%，比疫情前2019年暑運增長14%。

長江證券交通運輸行業資深分析師趙超表示，今年暑運機票價格較去年有所下滑，國內方面，北、上、廣、深等一線城市的航線價格下降明顯，主要是由於運力供給較多；國際方面，去年國際機票價格處於高位，今年價格出現明顯回落，但仍高於2019年。

有旅遊業界人士指，今年暑運整體的運力明顯恢復，票價有一定程度的回落，國內線票價按年下降7至8%，國際線下降10%左右。