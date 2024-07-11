啟德全新盤即將開售 凍結購買力交投放緩
2024年07月11日 22:05
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啟德全新盤即將展開首輪銷售，市場購買力被凍結，交投減慢。同時，跑道區的另一樓花項目，新近錄得1宗大額終止交易，該四房單位售價曾經創出新高。
●啟德柏蔚森I 6日累收4,100張入票
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作發展的啟德跑道區柏蔚森I，最新公布截至周四(11日)晚上7時，6日之內已接獲逾4,100張入票，按首輪以價單形式發售198伙計，暫錄超額認購逾19.7倍。首輪銷售將於周五(12日)下午2時截票。
●啟德MONACO MARINE兩房呎價約25,733元
會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，周四(11日)售出1B座36樓F室 ，實用面積435方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，成交價1,119.4萬元，呎價約25,733元。
●啟德THE HENLEY I三房招標售2,915萬元
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY I，於周四(11日)通過招標以2,915.92萬元沽出第2座30樓A室，實用面積889方呎，三房間隔，呎價為32,800元。
●日出康城PARK SEASONS兩房售662萬元
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，今(11日)錄得第2A座43樓C室的成交，實用面積453方呎，採兩房間隔，以662.8萬元售出，呎價約14,631元。發展商指，整個SEASONS系列至今售出775伙，套現逾48.8億元。
●啟德澐璟錄大額終止交易
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展的啟德澐璟，新近錄得1宗大額終於交易。項目1座27樓A室，實用面積2,088方呎，原本於2023年9月連同兩個車位以逾1.21億元沽出，呎價約58,401元，售價及呎價當時曾經創項目分層標準戶新高，亦一度刷新跑道區的紀錄。上述單位屬四房連三套及私人電梯大堂，享維港煙花海景。買家採以建築期付款計劃入市，90%樓價可於收樓前繳付。據項目成交紀錄冊所見，上述交易已在周二(7日)終止。