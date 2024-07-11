啟德全新盤即將開售　凍結購買力交投放緩

啟德全新盤即將展開首輪銷售，市場購買力被凍結，交投減慢。同時，跑道區的另一樓花項目，新近錄得1宗大額終止交易，該四房單位售價曾經創出新高。

●啟德柏蔚森I 6日累收4,100張入票

●啟德MONACO MARINE兩房呎價約25,733元

會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，周四(11日)售出1B座36樓F室 ，實用面積435方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，成交價1,119.4萬元，呎價約25,733元。

●啟德THE HENLEY I三房招標售2,915萬元

●日出康城PARK SEASONS兩房售662萬元

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，今(11日)錄得第2A座43樓C室的成交，實用面積453方呎，採兩房間隔，以662.8萬元售出，呎價約14,631元。發展商指，整個SEASONS系列至今售出775伙，套現逾48.8億元。

●啟德澐璟錄大額終止交易