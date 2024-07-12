專家樓評：居屋按揭新政　激活第二市場交投

政府於今年推行資助性房屋優化政策，包括居屋、綠置居及租置計劃單位，目前資助房屋的按揭年期，已由原先25年延至長達30年；而居屋第二市場的按揭保證期，亦已由25至30年延長至50年。延長資助房屋保證期，可令買家在居二市場有更多實際可供選擇單位，為何這樣說呢？

有利高樓齡居屋納入選擇

銀行會因應買家買入二手居屋時的剩餘按揭保證期，從而衡量可批出之還款年期及按揭成數。過往居屋之按揭保證期為30年，部分銀行會直接將30年保證期減去居屋首次轉讓日期（很多時等同樓齡，故以下簡稱為樓齡），以計算九成（白表）或九成半（綠表）按揭之還款期，又或以居屋樓齡約20年為上限，作為可批出最長25年還款期的準則。

然而，鑑於居屋計劃距今已逾45年，據統計資料，目前約接近九成居屋單位之樓齡已達20年或以上，當中四成樓齡更逾30年，變相原先大部分居屋單位未能獲銀行批出「925」（九成按揭及25年還款期），在欠缺按揭配套下，準買家可選擇之單位有限，居二市場的成交量亦因此並不活躍。

促進交投量 提高流轉率

資助房屋第二市場按揭保證期延至50年已於今年3月份正式推行，按揭年期上限亦延至30年，銀行批足九成或九成半按揭、以及30年還款期之二手居屋單位因而明顯增多，買家在居二市場有更多可供選擇之單位，減輕首期及上會負擔，故能促進居屋二手市場的交投量及流轉率，提高白居二計劃的實質成效。

統計顯示，受惠於居屋優化政策及樓市在撤辣後氣氛轉好，4月居二市場買賣登記宗數大增1.1倍，主要反映3月成交後登記數字；而房委會數字亦顯示，今年3至5月居二市場成交數目共錄1,717宗，對比去年同期大增66%，當中亦受房屋署近月加強打擊濫用公屋及公屋富戶所推動，推使部分公屋戶轉投居屋市場。

中原按揭董事總經理 王美鳳