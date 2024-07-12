陸秉鈞：下半年值得關注的四個重點板塊

隨着交易月份進入7月，2024年的下半年正式開展。轉眼間7月也已過了近半，美國至為重要的6月非農和失業率數據也已公布，按目前CME FedWatch數據分析，超過70%的機率押注美國於9月18號的議息會議後就會進行首次減息。隨着市場消化近期的不明朗因素後，與大家討論下半年的投資展望的準確性增加，談部署也變得更有意義，本次筆者為大家從板塊角度作出推介，筆者較為看好以下四個板塊的下半年表現。

AI概念板塊

不少人心裏肯定會問：現水平是否仍值得持有？

若從目前資金「跟紅頂白」、「每次下調都是低吸機會」的部署下，在美國大選來臨前，答案都是肯定的。先忽略估值是否仍有上調空間，單純從資金流的部署驅使去看，除非出現重大因素的改變(例如市場需求突然下降、美國總統參選人為競選出現讓市場驚嚇的宣言等)，資金不會改變只增不減的停泊選擇，直到升浪熱潮炒至「爆煲」為止。若果讀者心水股份短期有明顯調整，也可以考慮分注趁低吸納。

金屬資源板塊

談及資源，幾乎所有地球自有的原素都是資源。市場將「能源」、「煤炭」另為劃分，所以筆者針對「金屬」資源來推介。金屬資源又可以分為貴金屬和普通金屬，從較熱門的交易產品劃分，前者主要為黃金、白銀、鉑金，後者則是泛指一切非貴金屬。

今年金屬資源出現明顯行情，上半年，在美元持續走強的打擊下，貴金屬不但一反傳統，金價更於年內創下歷史新高，筆者樂觀地認為，金屬資源正進入十年一遇的大牛市當中，升浪仍只在中期階段。貴金屬資源忽視美元走強、這本讓人感意外；部分傳統金屬，例如銅，更進一步忽視全球經濟數據走弱，進一步走強，這確實讓筆者感到詫異。筆者認為，這背後引伸的原因，值得讀者深度玩味。而筆者初步懷疑這方向可能是市場資金漸減低美元在資源的「信用」的看法所導致，這說法對讀者可能比較陌生，但如果換成去想大家常說的「有限數量的比特幣將成為貨幣標準下，將挑戰10萬元甚至長遠見100萬美元」這一想法，相信就很易理解，只是此次將比特幣換成「黃金」。

不能忽視的另外兩個板塊

推介了四個板塊後，筆者對一些板塊看法卻較為悲觀，值得投資者小心避開。由於下周將會是美股財報季，本欄將優先對此討論，筆者惟有再找機會另文分析，大家可追蹤筆者分享。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)