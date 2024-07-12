陸秉鈞：下半年值得關注的四個重點板塊
2024年07月12日 06:00
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隨着交易月份進入7月，2024年的下半年正式開展。轉眼間7月也已過了近半，美國至為重要的6月非農和失業率數據也已公布，按目前CME FedWatch數據分析，超過70%的機率押注美國於9月18號的議息會議後就會進行首次減息。隨着市場消化近期的不明朗因素後，與大家討論下半年的投資展望的準確性增加，談部署也變得更有意義，本次筆者為大家從板塊角度作出推介，筆者較為看好以下四個板塊的下半年表現。
AI概念板塊
相信投資者都不會否定，本年最炙手可熱的肯定仍然是AI概念板塊。除了大家耳熟能詳的數只美國大型科技股外，這裏也包括AI相關硬件設備概念股，從晶片制造，例如台積電(TSM.US)，以至AI PC的制造，例如DELL(DELL.US)和聯想(00992)，筆者都將其包括在AI概念板塊去一起討論。今年市場極為分化，全球指數中，包含上述股份的比重高和低，表現截然不同。前者截止上半年已經上漲20%左右，後者卻近乎原地踏步。在上年美國大型科技股(包括英偉達(NVDA.US))暴升的基礎下，今年表現仍然亮麗。這說明全球資金選擇忽略估值漸現高估的風險，只生怕錯過「潛在升幅」的樂觀情緒下進行一注獨嬴的部署。
不少人心裏肯定會問：現水平是否仍值得持有？
若從目前資金「跟紅頂白」、「每次下調都是低吸機會」的部署下，在美國大選來臨前，答案都是肯定的。先忽略估值是否仍有上調空間，單純從資金流的部署驅使去看，除非出現重大因素的改變(例如市場需求突然下降、美國總統參選人為競選出現讓市場驚嚇的宣言等)，資金不會改變只增不減的停泊選擇，直到升浪熱潮炒至「爆煲」為止。若果讀者心水股份短期有明顯調整，也可以考慮分注趁低吸納。
金屬資源板塊
談及資源，幾乎所有地球自有的原素都是資源。市場將「能源」、「煤炭」另為劃分，所以筆者針對「金屬」資源來推介。金屬資源又可以分為貴金屬和普通金屬，從較熱門的交易產品劃分，前者主要為黃金、白銀、鉑金，後者則是泛指一切非貴金屬。
今年金屬資源出現明顯行情，上半年，在美元持續走強的打擊下，貴金屬不但一反傳統，金價更於年內創下歷史新高，筆者樂觀地認為，金屬資源正進入十年一遇的大牛市當中，升浪仍只在中期階段。貴金屬資源忽視美元走強、這本讓人感意外；部分傳統金屬，例如銅，更進一步忽視全球經濟數據走弱，進一步走強，這確實讓筆者感到詫異。筆者認為，這背後引伸的原因，值得讀者深度玩味。而筆者初步懷疑這方向可能是市場資金漸減低美元在資源的「信用」的看法所導致，這說法對讀者可能比較陌生，但如果換成去想大家常說的「有限數量的比特幣將成為貨幣標準下，將挑戰10萬元甚至長遠見100萬美元」這一想法，相信就很易理解，只是此次將比特幣換成「黃金」。
因為包含黃金在內的金屬，同樣的，在地球的資源是「有限」的。當然，以此原因去解說銅價將可以忽略工業需求像黃金般大升，是過於挾窄。但筆者想借機會帶出，金屬資源板塊，背後可以炒作的「故事」，將讓經濟基本面對需求以致資源價格的影響稀釋了。像山東黃金(01787)、招金礦業(01818)、紫金礦業(02899)、甚至江西銅(00358)，筆者在農歷新年時已經推介，若果商品大牛市持續，此類股份將仍然是香港少數能炒作的主題板塊之一。
不能忽視的另外兩個板塊
若果讀者有持續追蹤筆者於本欄的分享，相信會記得筆者上期(https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/finance/20240705/bkn-20240705063021100-0705_00842_001.html)分享「能源」當中的「原油板塊」，這也是另一推介。另外，坐擁高息概念的「航運板塊」，也是筆者繼續推介的第四個主題板塊，原因在本欄6月7號(https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/finance/20240607/bkn-20240607060024662-0607_00842_001.html?refer=hn1)的分享，也有展開。
推介了四個板塊後，筆者對一些板塊看法卻較為悲觀，值得投資者小心避開。由於下周將會是美股財報季，本欄將優先對此討論，筆者惟有再找機會另文分析，大家可追蹤筆者分享。
富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)