西銳：飛機技術不涉軍事用途 強調會遵守各地規則
2024年07月12日 12:09
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王暉（左）、Zean Nielsen（右）
私人飛機製造商西銳飛機(02507)周五(12日)在港首掛，被美國制裁的央企中國航空工業，其旗下中航通飛為控股股東。西銳飛機行政總裁Zean Nielsen表示，公司客群是零售消費者，所生產的飛機不是武器，加上體型細小，也載不了武器，而技術亦不涉及軍事用途，強調公司重視合規，會遵守各地的法律和守則，未見有問題。
身兼中航通飛董事會秘書和西銳飛機董事會副主席王暉補充，集團和公司非常重視合規制度，會按照公司章程處事，並保持獨立性經營。母企以投資者身份而言，雙方會做好協同，共同發展。
他又指，看中香港具健全的法律體系、完善監管制度，在國際市場有公信力，相信在港掛牌，能為公司帶來好的融資渠道，也可以接觸更多投資者，而招股時也有國際投資者認購。
該公司上市後「潛水」，王氏指，定價是市場化，當中已考慮現時市況，認為隨着公司發展，未來表現可以體現公司價值，目前無考慮股份回購。
被問到經濟下行，訂單有否下跌。他指出，訂單保持穩定，除了傳統市場之外，也積極拓展新興市場。Nielsen補充，美國是公司的核心市場，但巴西等地的業務也迅速發展，重申服務世界各個地方，未有設限。