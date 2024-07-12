西銳：飛機技術不涉軍事用途　強調會遵守各地規則

身兼中航通飛董事會秘書和西銳飛機董事會副主席王暉補充，集團和公司非常重視合規制度，會按照公司章程處事，並保持獨立性經營。母企以投資者身份而言，雙方會做好協同，共同發展。

他又指，看中香港具健全的法律體系、完善監管制度，在國際市場有公信力，相信在港掛牌，能為公司帶來好的融資渠道，也可以接觸更多投資者，而招股時也有國際投資者認購。

該公司上市後「潛水」，王氏指，定價是市場化，當中已考慮現時市況，認為隨着公司發展，未來表現可以體現公司價值，目前無考慮股份回購。

被問到經濟下行，訂單有否下跌。他指出，訂單保持穩定，除了傳統市場之外，也積極拓展新興市場。Nielsen補充，美國是公司的核心市場，但巴西等地的業務也迅速發展，重申服務世界各個地方，未有設限。