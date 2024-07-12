上半年二手蝕讓已超去年 兩年內甩貨飆6倍 呢區最慘烈...

樓市去向未明，撤辣成為二手業主「逃生門」。綜合市場資料，上半年全港出現至少1,544宗帳面低於購入價轉手個案，已多過去年全年，當中，持貨約兩年或以內成交，按年同期激增逾6倍。將軍澳湧現至少317宗跌價成交，為各區中最慘烈。

綜合市場資料，6月全港出現至少203宗帳面貶值二手轉讓，按月少約21.6%，而今年首6個月跌價成交，所蒸發樓價金額合共近30億港元，同時已超出去年全年。

政府2月底全面撤辣，沽貨成本大減，止蝕業主同時增多。上半年出現至少59宗跌價成交單位，是於2022年或以後購入，佔整體比例約3.8%，遠超去年同期僅約8宗。而持貨約3年或以內，即2021年或以後入市的跌價成交，則佔逾16%。

二手樓價再度回落，貶值幅度亦明顯擴大。上半年錄至少117宗跌價幅度達30%或以上成交，其中3宗更逾50%；銅鑼灣yoo Residence單位，撤辣後以750萬元售出，樓價約11年帳面貶值約52.2%。

分區方面，由於將軍澳二手成交量較多，低於購入價轉讓亦最多，當中，區內日出康城二手屋苑續成「重災區」，出現至少171宗，佔整體跌價成交比例逾53%。元朗上半年都出現至少193宗同類成交，錦田北PARK YOHO系列二手屋苑佔逾60宗。屯門同期有至少145宗，除半新盤外，當中包括居屋二手單位。

10大屋苑樓價表現較為「穩陣」，惟面對是次跌市，上半年都全數失守。向為樓市指標的鰂魚涌太古城，更出現至少21宗貶值成交。該盤最新錄得持貨10年平手轉讓。