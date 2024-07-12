羅志聰及巫麗蘭獲委任為會財局財務匯報檢討委員團召集人

港府周五(12日)委任香港機場管理局前財務執行總監羅志聰，及香港城市大學客席教授巫麗蘭教授為財務匯報檢討委員團新召集人，同時委任宓光輝為新成員，並再度委任9位現任成員，任期3年，由今年7月16手至2027年7月15日止。會計及財務匯報局(簡稱會財局)歡迎有關任命，亦對五位即將卸任的召集人及六位即將卸任的成員在任期內作出的寶貴貢獻表示謝意。

財經事務及庫務局發言人表示，會財局是本港上市公司企業管治的重要規管機構，其中一個法定職能是就上市實體的財務報告沒有遵從有關法律、會計及其他監管規定展開查訊。委員團是按《會計及財務匯報局條例》成立的法定組織，對會計及財務匯報局履行其關於查訊的法定職能十分重要。各成員擁有豐富經驗和專業知識，將為委員團的工作帶來裨益。

當遇有需要查訊的案件，會財局可從委員團委任一名召集人及四名或以上的成員組成財務匯報檢討委員會，就有關不遵從規定的事宜，進行查訊。委員會將會把有關個案的查訊報告提交會財局，由該局進行審議，並按情況採取跟進行動。

會財局行政總裁賴翠碧指，委員團成員對該局履行監管職責方面發揮重要作用。及時進行查訊以識別及發現潛在失當行為及不遵從事宜乃至關重要，從而保障財務匯報的完整性及審計質素。

會財局主席黃天祐衷心感謝即將卸任的委員團成員，並熱烈歡迎新召集人及成員。該局將憑藉委員團成員的豐富經驗和專業知識，開展公平、透明及有力的查訊，促進會計專業的可持續發展。

獲再度委員的現任成員包括蔡碧林、趙素顯、朱雅儀、鍾冠聰、林倩瑜、李文龍、李懿玲、羅文晉及吳榮輝。即將卸任的包括莊智宇、石永泰、鄧貴彰、王沛詩、阮蘇少湄、周嘉亮、李志明、龍雁儀、麥樂賢及鄧迎章。