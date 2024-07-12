摩根資產管理：三中全會對港股刺激短暫　內房回穩需時

市場憧憬下周舉行三中全會將帶來利好政策消息，港股亦已率先偷步炒起。不過，摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示：「相信短期政策刺激較小，因為三中全會始終不是談論宏觀經濟調控的場合。」他個人亦覺得，港股升勢可能較為短暫。

許長泰提到中國房地產市場疲弱的問題，即使過去兩年內政府已逐步放寬政策，惟挑戰依然存在，皆因許多消費者的購買力變差，就算更容易借到按揭貸款，亦未必願意立即入市，而且炒家也仍在觀望中。

與此同時，樓市交投淡靜令去庫存更加困難，一線城市的庫存已累積到25個月，故相信樓市仍處於整固期之中，回穩仍需要更長時間。

他認為，接下來的三中全會上，應該不會有新的政策方向，主要仍集中在新產業，如電動車、新能源等老生常談。話雖如此，由於政策進一步支持電動車產業整合並汰弱留強，將有利於龍頭電動車企的盈利能力，因為價格戰將會緩解。

另外，他認為單靠貨幣政策的刺激作用有限，雖然「利率可以更低」，但減息降準也需要其他方面的配合，才能夠真正提振市場信心。長遠而言，若股市要實現可持續的升勢，最終還是需要經濟表現與政策的雙重配合。目前來看，值得關注的投資主題似乎仍然是高息股、「中特估」，舊經濟國企股，這一趨勢似乎仍未見有任何改變。