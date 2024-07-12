恒地屯門時代廣場暑期推餐飲購物消費獎賞回贈

該商場提供多元化的消費選擇，不論是購物、餐飲、或消閒娛樂，顧客可於消費同時賺取回贈。當中包括美饌佳餚印花賞，於活動期間，H·COINS會員於指定餐飲商戶單一消費滿300元，即可獲1個電子印花；累積滿3個即賞總值60元購物電子禮券。

另一個為仲夏購物賞，活動期間H·COINS會員於指定零售商戶以電子貨幣即日消費滿1,500元，即可獲總值100元商場電子禮券組合，包括50元餐飲電子禮券及50元購物電子禮券。而即日消費滿5,000元，即可換領總值400元商場電子禮券組合，包括100元餐飲電子禮券，以及3張100元購物電子禮券。名額有限，先到先得。

另方面，在盛夏時節，屯門時代廣場內的食肆就如一座美食天堂，匯聚中菜、亞洲料理及西式佳餚等各式各樣佳餚，由泰式料理，以至融合古今精萃的中式風味，都一應俱全。