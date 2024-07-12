【這些機會...】掌管1950億金融帝國！索羅斯唯一繼承人訂婚

外媒報道，「金融大鱷」索羅斯(George Soros)的小兒子Alexander Soros(以下簡稱Alex)訂婚，對象是比他年長9歲的Huma Abedin。

現年38歲的Alex一年前被宣布成為家族繼承人，更是唯一繼承人。反觀，其對沖基金經理哥哥Jonathan Soros卻意外地出局。據悉，就連Jonathan本人也覺得有些驚訝，他之後回應稱「失望，但不遺憾」。

報道指，Alex於5月底在紐約向Huma求婚，兩人在意大利舉行慶祝活動。Huma大有來頭，曾經作為美國前國務卿希拉妮最親密的助手而被外界熟知。

接替父親掌管250億美元(約1,950億港元)金融帝國的Alex愛上Huma或許不算很意外，畢竟二人在價值觀方面可能比較一致，同時也都對特朗普這位共和黨的總統候選人沒有好感，然而他們是否都支持現任總統拜登就不得而知。

Alex是「開放社會基金會」(OSF)的董事會主席，是一個由他父親索羅斯創立的慈善網絡，並自稱為「民主解決方案」的倡導者自居。該非營利組織以向民主黨候選人及競選活動捐款而聞名。