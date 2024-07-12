二手樓價指數再跌0.4%　連挫4周　創近8年新低

中原城市領先指數CCL最新報141.24點，按周跌約0.40%，連跌4周共約2.27%。二手樓市交投疲弱，樓價跌勢未止，指數跌穿撤辣前143.02點低位後，走勢進一步向下，現時距離目標140點只差1.24點或0.88%，相信月內將會達到。

本周CCL創近8年(405周)新低，重返2016年10月初時的水平，2024年累跌約4.06%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌約26.18%，較2023年4月168.40點高位跌約16.13%。

八大樓價指數與自己歷史高位相比，港島樓價已率先跌超過三成，跌幅達約31.03%。新界西跌約27.03%，CCL Mass跌約26.74%，新界東跌約26.68%，CCL(中小型單位)跌約26.45%，CCL跌約26.18%，九龍跌約25.72%，CCL(大型單位)跌約24.84%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報141.80點，按周跌約0.46%。CCL(中小型單位)報140.64點，按周跌約0.45%。CCL(大型單位)報144.30點，按周跌約0.17%。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)齊跌4周，分別累跌約2.09%、約2.18%及約2.66%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊創近8年新低，重返2016年9月底及10月初水平；CCL(大型單位)創7年半新低，重返2017年1月中水平。

四區方面，港島CCL_Mass報137.42點，按周跌約2.14%，連跌3周共約3.59%，港島樓價跌勢加快，指數重返2016年6月中水平。新界西CCL_Mass報130.78點，按周跌約0.09%，連跌2周共約1.88%，指數重返2017年2月中水平。九龍CCL_Mass報141.09點，按周升約0.16%，連升2周共約0.43%，指數仍於2017年1月初水平徘徊。新界東CCL_Mass報153.11點，按周升約0.21%，指數繼續處於2017年2月中水平。