內地上半年新增人民幣貸款13.27萬億元　低於預期

人民銀行公布，內地上半年人民幣貸款增加13.27萬億元，低於預期。分部門看，住戶貸款增加1.46萬億元，其中，短期貸款增加2,764億元，中長期貸款增加1.18萬億元；企（事）業單位貸款增加11萬億元，其中，短期貸款增加3.11萬億元，中長期貸款增加8.08萬億元，票據融資減少3,440億元；非銀行業金融機構貸款增加3,889億元。

6月底，本外幣貸款餘額255.32萬億元，按年增長8.3%。月底人民幣貸款餘額250.85萬億元，按年增長8.8%。6月底，外幣貸款餘額6,272億美元，按年下降12%。上半年外幣貸款減少292億美元。

6月底，廣義貨幣(M2)餘額305.02萬億元，按年增長6.2%。狹義貨幣(M1)餘額66.06萬億元，按年下降5%。流通中貨幣(M0)餘額11.77萬億元，按年增長11.7%。上半年淨投放現金4,292億元。

初步統計，2024年上半年社會融資規模增量累計為18.1萬億元，比上年同期少3.45萬億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加12.46萬億元，按年少增3.15萬億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少80億元，按年少減162億元；委托貸款減少917億元，按年多減1,660億元；信托貸款增加3,098億元，按年多增2,870億元；未貼現的銀行承兌匯票減少2,365億元，按年多減3,219億元；企業債券淨融資1.41萬億元，按年多2,370億元；政府債券淨融資3.34萬億元，按年少393億元；非金融企業境內股票融資1,214億元，按年少3,382億元。