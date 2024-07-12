東亞：美大選前易有意外消息 投資者宜管理風險
2024年07月12日 18:04
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（左起）黃燕娥、李振豪、陳偉聰
東亞銀行(00023)發表第三季市場展望，該行財富管理處首席投資策略師李振豪提醒，美國總統大選在即，形容「最後一里路最危險」，美股容易發生由無先兆的不利消息導致的「黑天鵝」事件，提醒投資者宜風險管理為重，不要集中人工智能(AI)相關概念股份，可分散配置至利率較為敏感的股票，例如公用股等。
不過，受惠於聯儲局的減息預期，以盈利預測角度，年內美股走勢整體向好。李指，標指中未來三季盈利預測的平均值高於綜合指數的行業，依次序包括醫療護理、物料、科技及通訊，就算落後於綜合指數的行業，全數平均值皆是正數。
港股方面，東亞銀行財富管理處高級投資策略師陳偉聰表示，目前恒指2024年預測市盈率約9倍，低於過去10年平均值之1.5個標準差，惟美國總統選戰或大打「中國牌」，將限制估值上調空間。該行給予恒指目標預測市盈率9.6倍，年底前恒指目標水平為19,900點。受惠美債息回落，陳看好港高息板塊，惟樓市和消費市場復甦較慢，給予香港資產類別「中性」評級。
人民幣匯價方面，投資管理處高級策略師黃燕娥認為，若聯儲局如期減息，美元匯價將會轉弱，加上中美息差收窄，中長線來看利好人民幣，不過要待中國經濟有較明顯復甦，屆時人民幣才可大幅升值，料年底每美元兌人民幣回落至7.08至7.15水平。