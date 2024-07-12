東亞：美大選前易有意外消息　投資者宜管理風險

不過，受惠於聯儲局的減息預期，以盈利預測角度，年內美股走勢整體向好。李指，標指中未來三季盈利預測的平均值高於綜合指數的行業，依次序包括醫療護理、物料、科技及通訊，就算落後於綜合指數的行業，全數平均值皆是正數。

港股方面，東亞銀行財富管理處高級投資策略師陳偉聰表示，目前恒指2024年預測市盈率約9倍，低於過去10年平均值之1.5個標準差，惟美國總統選戰或大打「中國牌」，將限制估值上調空間。該行給予恒指目標預測市盈率9.6倍，年底前恒指目標水平為19,900點。受惠美債息回落，陳看好港高息板塊，惟樓市和消費市場復甦較慢，給予香港資產類別「中性」評級。

人民幣匯價方面，投資管理處高級策略師黃燕娥認為，若聯儲局如期減息，美元匯價將會轉弱，加上中美息差收窄，中長線來看利好人民幣，不過要待中國經濟有較明顯復甦，屆時人民幣才可大幅升值，料年底每美元兌人民幣回落至7.08至7.15水平。