證監會：去年整體管理資產總值增2%　淨資金流入飆3.4倍

香港證監會2023年度調查結果發現，去年整體管理資產總值按年增長2%，而淨資金流入則急增3.42倍。在過去五年，非中國內地及香港投資者的資產一直佔管理資產總值的54%至56%，而於香港管理的資產當中，配置到海外市場的比例達到60%。

證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示，調查結果體現了香港資產及財富管理業持續的優勢，特別是正在提升的市場廣度和深度，及其在應對前所未有的挑戰和宏觀壓力方面所展現的韌力。這些獨特的有利條件令香港處於優越的位置，能夠與內地、亞洲及全球市場加深聯繫，從而進一步鞏固其作為國際金融中心的地位。

調查又指，過去3年，本港提供資產管理(即9號牌)的持牌機構數目穩步上升12%，至2024年6月的2,161家。

基金型公司亦不斷增加，去年獲註冊的開放式基金型公司的數目按年增加1.18倍，顯示資產管理公司繼續善用香港的公司型基金結構及相關政府資助。值得留意的是，內地相關機構繼續擴大在香港的版圖，其資產及財富管理業務的管理資產增長4%至2.676萬億元(約3,430億美元)，連續兩年表現優於行業平均水平，這些機構的淨資金流入增加16%至1,530億元(約200億美元)。

產品方面，去年在香港註冊成立的證監會認可基金數目增至914隻，年內表現亦強勁，資金淨流入按年大幅增長93%至870億元(約111億美元)，勢頭延續至今年首季。首季再增加12隻基金，至3月底共有926隻，並錄得330億元(約42億美元)淨資金流入，其管理資產總值於2023年增長5%，且在今年首季進一步上升3%。