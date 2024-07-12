平安資管：未來12個月港股最牛睇22150點

港股近日現升勢，周五(12日)再升逾400點，是否出現「資金輪動」炒港股？平安資產管理(香港)資本市場負責人兼首席投資官汪新翼表示，美國周四(11日)晚公布的6月份消費物價指數(CPI)表現遜市場預期、增加美國聯儲局減息機會、美元走勢轉弱，引發資金流入估值較便宜的新興市場及港股，帶動港股表現。

他續指，自今年4月中旬以來，市場在資金與政策預期的推動下，港股出現一定反彈，投資情緒有好轉，惟基本面仍然疲軟，5月底開始調整。

他又指，儘管外資今年上半年淨流出港股逾40億元，但已較去年下半年淨流出逾77億元減少，加上內地近期出台的房地產、貨幣和財政政策，預期將有助基本面持續改善。另外，當局有機會在三中全會期間，推出更多利好政策，有望吸引外資回流。至於南下「北水」，上半年淨流入逾3,700億元，並超過去年，料趨勢會持續，進一步支撐港股估值。

他指出，截至6月底，恒指預期市盈率約8.13倍，較過去10年平均水平低超過1個標準差，估值上會帶來機會。除上述因素外，隨中港兩地互聯互通機制範圍擴大，也利好港股走勢，未來12個月港股每股盈利增長預測為7%、預測市盈率為9.5倍，予恒生指數目標為19,500點，最熊及最牛分別睇16,800點及22,150點。