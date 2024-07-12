中港證監會研加強合作　打擊跨境證券違法行為

香港證監會與中國證監會近期在雲南省昆明市進行第16次定期高層執法合作會議，重點研討加強雙方合作的措施，深入研究如何進一步加強兩地證券執法合作，以更有效地打擊跨境證券違法違規行為，保護香港和內地投資者的合法權益，並鞏固香港作為國際金融中心的地位。

證監會法規執行部執行董事魏弘福(Christopher Wilson)強調，香港作為一個連接內地與全球資本市場的國際金融中心的重要性。保障投資者利益和維護香港市場聲譽對維持香港國際金融中心的地位至為必要。

在會上，雙方除了互相通報今年以來的執法工作重點、趨勢和進展及執法合作成果以外，還就多項有關跨境執法合作的重要議題進行了積極交流，包括深入研討加強打擊兩地證券違法犯罪的執法合作以達到更高效、更全面的成果；互相分享處理可疑交易案件的程序和情報通報機制；討論唱高散貨市場操縱行為的最新趨勢；及分享如何有效地運用先進執法科技以加強執法成效。

魏弘福又重申，加強與中國證監會執法合作重要，雙方緊密的合作將有助於打擊證券犯罪和不當行為，並提高執法舉措的成效和威懾力。