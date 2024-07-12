內地投資客入市　一筆過付405萬買屯門兩房單位收租

樓市撤辣後內地客開始入市，獲減價30萬元，一筆過付405萬元買屯門市廣場兩房單位收租。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯陳凱廸表示，西半山柏道2號高層A室，實用面積約621方呎，擁山景及海景，獲同區上車客以約1,380萬元成交，呎價約22,222元，原業主於2009年8月以約871萬元購入。

●世紀21怡和尹美嫦稱，香港仔嘉寧大廈中層A室，實用面積約833方呎，套三房設計，望全海景，原先叫價998萬元，最終大幅降價至860萬元成交，減價約138萬元，減幅達約14%，呎價約10,324元。

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九龍區

●中原許永生指，長沙灣碧海藍天6座高層E室，實用面積約510方呎，兩房間隔，最初叫價780萬元，現累減25萬元，以755萬元沽出，呎價約14,804元，新買家為同區客。

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新界區

●祥益袁思賢表示，屯門市廣場3座高層F室，實用面積約392方呎，兩房間隔，日前獲內地客承接，累積減價30萬元，以405萬並一筆過付款購入上址作長線投資收租之用，呎價約10,332元。

●利嘉閣吳楚興表示，東涌藍天海岸1座高層A室，實用面積約803方呎，屬三房樓王，剛由外區客以898萬元購入，呎價約11,183元，原業主2011年以578萬元購入，帳面獲利320萬元。

●中原唐偉峯稱，青衣7月暫錄約18宗二手買賣，盈翠半島3A座中層F室，實用面積約523方呎，兩房間隔，減價30萬元，以760萬元沽出，呎價約14,532元，新買家為內地專才，由租轉買，原業主於2017年底以810萬元買入，帳面蝕50萬元。

●利嘉閣鄧啟林稱，元朗PARK YOHO Venezia的6A座高層C室，實用面積約841方呎，套三房連士多房及工人房設計，原先叫價860萬元，區內租客睇樓後，最終以848.8萬元成交，呎價約10,093元，原業主在2016年以約888.4萬元買入。

●中原蔡天賜指，粉嶺中心7月暫錄約3宗買賣，包括F座高層2室，實用面積約513方呎，三房間隔，叫價約550萬元，日前議價後以510萬元易手，呎價約9,942元，新買家為用家，原業主於2019年以約620萬元購入，持貨約5年帳面蝕約110萬元。

●中原陳國輝表示，粉嶺及上水7月暫錄近30宗二手買賣，其中粉嶺逸峯5座低層H室，實用面積約459方呎，兩房間隔，叫價約550萬元，以506萬元沽出，呎價約11,024元，原業主於2017年以521萬元購入，約7年帳蝕約15萬元。

●中原趙愛蓮指，大埔新達廣場最新錄3座高層E室，實用面積約465方呎，兩房間隔，議價後以610萬元沽出，呎價約13,118元，新買家為區內用家。

●世紀21奇豐莊瑞生稱，沙田御龍山6座低層B室，實用面積約912方呎，三房間隔，放盤1個月，叫價1,520萬元，累減114萬元，以1,406萬元沽售，減幅約7.5%，呎價約15,417元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田帝堡城8座中層D室，實用面積約547方呎，兩房間隔，叫價810萬元，放盤1年半，減192萬元，減幅約23.7%，以618萬元承接，呎價約11,298元。

●中原黎宗文稱，沙田中心嘉寧大廈高層A室，實用面積約747方呎，套三房間隔，5月時叫價約1,050萬元，累減約120萬元，日前議價後以930萬元易手，呎價約12,450元，新買家為換樓客。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田第一城50座高層H室，實用面積約304方呎，兩房間隔，放盤3個月，原先叫價450萬元，最終減微10萬元，以440萬元成交，呎價約14,474元。

●中原龐耀昌表示，大圍及沙田7月暫錄約25宗二手買賣，大圍盛薈1座北翼高層C室，實用面積約785方呎，套三房間隔，享山景，叫價約1,250萬元，日前議價後以1,170萬元獲承接，呎價約14,904元，新買家為區內換樓客。

●世紀21奇豐趙詠欣稱，馬鞍山居屋錦豐苑F座低層12室，實用面積約540方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價528萬元，放盤兩個月，累減30萬元，終以498萬元沽出，呎價約9,222元。

●利嘉閣歐柏倫指，西貢逸瓏海滙地下連花園的特色戶，實用面積約589方呎，連約383方呎花園，兩房間隔，換樓客向業主洽購，最終以700萬元購入，呎價約11,885元，原業主於2021年以約939.8萬元買入，帳面蝕239.8萬元。

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