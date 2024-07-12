新盤激戰！啟德跑道區項目反應熱烈　首輪超購倍數創新高

啟德跑道區全新盤經過7日的收票期，首輪銷售截收逾5,150票，周六(13日)正式出擊，將以價單形式發售198伙。

●啟德跑道區柏蔚森I首輪截收逾5,150票

●屯門黃金海灣第1期意嵐 3日收2,600票

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，最新公布截至周五(12日)下午6時半，3日之內已接獲逾2,600張入票，按首張價單提供139伙計，暫錄超額認購逾17倍。該盤本周初開價，首批折實平均呎價約9,988元，均價跌穿1萬元水平為全港8年來首見，折實入場費約184萬元起。

●觀塘Bal Residence招標發售頂層特色戶

●屯門上嵐劈價後錄1,500個參觀人次

建灝地產旗下已屆現樓的屯門上嵐，日前將33伙貨尾劈價最多近五成，獲市場關注。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，自更新價單起至今(12日)項目錄得逾1,500人次參觀，當中不少為年輕上車一族及投資人士，鑑於市場反應熱烈，將於短期內上載銷售安排。

●青衣明翹匯三房成交價1,707萬元沽

●屯門兆康NOVO LAND第3B期月內暫沽15伙

●將軍澳海茵莊園單日連沽4伙

●屯門雙玥上載樓書

屯門小欖樂翠街9號及11號項目雙玥，周五(12日)上載樓書至一手住宅物業銷售資訊網。該盤為兩座洋房，實用面積皆逾7,600方呎，每戶均附有花園及私人泳池，兼享有海景。