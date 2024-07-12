新盤激戰！啟德跑道區項目反應熱烈 首輪超購倍數創新高
2024年07月12日 22:05
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啟德跑道區全新盤經過7日的收票期，首輪銷售截收逾5,150票，周六(13日)正式出擊，將以價單形式發售198伙。
●啟德跑道區柏蔚森I首輪截收逾5,150票
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作發展的啟德跑道區柏蔚森I，首輪銷售已於周五(12日)下午2時截票。發展商最新公布，7日之內累收逾5,150張入票，按首輪以價單形式發售198伙計，最終錄得超額認購逾25倍，為啟德跑道區首輪超額認購最高的項目。
●屯門黃金海灣第1期意嵐 3日收2,600票
旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，最新公布截至周五(12日)下午6時半，3日之內已接獲逾2,600張入票，按首張價單提供139伙計，暫錄超額認購逾17倍。該盤本周初開價，首批折實平均呎價約9,988元，均價跌穿1萬元水平為全港8年來首見，折實入場費約184萬元起。
●觀塘Bal Residence招標發售頂層特色戶
麗新發展(00488)及市建局的觀塘Bal Residence，周五(12日)首度開放頂層29樓C室天際特色戶予公眾參觀。上述單位實用面積793方呎，屬三房兩套連儲物室間隔，玻璃幕牆配合特高樓底，室內採光度及空間感十足。內置樓梯連接464方呎私人天台，享飛鵝山及獅子山景。
●屯門上嵐劈價後錄1,500個參觀人次
建灝地產旗下已屆現樓的屯門上嵐，日前將33伙貨尾劈價最多近五成，獲市場關注。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，自更新價單起至今(12日)項目錄得逾1,500人次參觀，當中不少為年輕上車一族及投資人士，鑑於市場反應熱烈，將於短期內上載銷售安排。
●青衣明翹匯三房成交價1,707萬元沽
佳明集團控股(01271)旗下青衣明翹匯，周五(12日)以1,707.5萬元售出三房單位，成交價創項目分層戶成交價新高。上述為1座30樓A室，實用面積807方呎，屬三房一套連多用途房及洗手間，呎價約21,159元。據悉，買家為西九龍換樓客，參觀現樓後便購入單位。發展商指，今年至今累售41伙，總成交金額約6.6億元，現只餘最後2伙分層單位及5伙頂層複式戶待售。
●屯門兆康NOVO LAND第3B期月內暫沽15伙
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，本月至今(12日)暫錄約15宗成交，是日最新以529.46萬元沽出Fiskars 第1座21樓E室，實用面積442方呎，兩房間隔，呎價約11,979元。
●將軍澳海茵莊園單日連沽4伙
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，今(12日)連環沽出4伙，共涉1,952.4萬元。其中，2座35樓C2室，實用面積222方呎，成交價427.6萬元，呎價約19,261元。發展商指，樓盤開售至今累售1,164伙，總銷售額近66億元。
●屯門雙玥上載樓書
屯門小欖樂翠街9號及11號項目雙玥，周五(12日)上載樓書至一手住宅物業銷售資訊網。該盤為兩座洋房，實用面積皆逾7,600方呎，每戶均附有花園及私人泳池，兼享有海景。