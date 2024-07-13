東方日報B1：華出口強內需弱響警　貿盈破頂圍堵恐更勁

內地海關總署公布，6月份出口貨值(以美元計‧下同)按年增長8.6%，不但優於市場預期，更是去年3月之後的新高。問題是，同月進口按年倒退2.3%，跟市場預期按年升幅擴至2.8%相反，又一次印證內需不足，靠出口「單天保至尊」，創下的990億美元(約7,722億港元)破紀錄貿易順差，更有機會給西方的對華貿易鷹派「遞刀送子彈」！

6月內地對主要貿易夥伴的出口都有增長，就算是美國和歐盟都按年分別增長6.6%及4.1%，對東盟就更厲害，按年升15%。對歐陸和東南亞的出口之強勢，某程度亦可從汽車得到印證，上月出口量按年增長18.2%至48.6萬輛，貨值按年增長12.6%至77.57億美元。

事實上，內地上半年汽車出口增長額，等於全國出口增長額接近兩成。野村證券分析，上月內地出口的亮點不僅是汽車，也受惠全球電子產品行業回暖，如集成電路(晶片)出口貨值按年增23.4%。

然而，市場更關心的是，為何上月進口相隔兩個月又再按年轉跌，且創去年9月之後最大單月跌幅。野村認為，去年基數已低還要跌，正是內需不足。海關總署會把進出口以一般貿易、加工貿易、海關特殊監管區域進口設備等形式來分類，野村指，其中佔比最大、最單純的「一般貿易」，按年跌幅急擴至8.8%，非石油部分按年亦插11.2%。

「出口強、內需弱」的失衡正是美國財長耶倫早前訪華向中方交涉的重中之重。仲量聯行首席經濟學家龐溟憂慮，上月創新高的貿易順差或使人認定中國製造業產能過剩、以傾銷手段刺激外貿。

然而，中國外貿集中度近年已有所調整，上半年歐盟及美國佔進出口的比重按年各跌0.84個百分點及0.39個百分點，至12.83%及10.82%，對東盟則升0.53個百分點至15.85%，跟中企赴當地設廠不無關係，對拉丁美洲和非洲亦升0.42個百分點至13.32%。中俄貿易幾乎改用本幣結算，但以美元計價數據照樣看得升溫之快，尤其是對俄出口連續兩年首6個月高於500億美元，為前年同期兩倍有多，縮窄對俄國以能源為主的貿易逆差。

總結上半年，內地出口及進口分別按年增長3.6%及2%，商品貿易順差近4,350億美元(約33,930億港元)，以人民幣計，民企出口額按年增10.7%。分析相信，某程度上源於紅海局勢擾亂航運，使商家提早發貨，以及企業把握中國貨稅牆加高之前最後機會。

凱投宏觀認為，新的關稅本身佔中國出口很小比例，短期內出口仍有利內地經濟。荷蘭國際集團(ING)銀行大中華區首席經濟宋林評論，展望下半年，西方加徵關稅和經濟放緩會對內地出口構成壓力，好在去年基數不算高，仍有望有中至高個位數增長；如果進口繼續令人失望，那麼淨出口更可以在未來幾季為國內生產總值(GDP)帶來穩健的支撐。