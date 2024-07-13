【東方日報產評】華出口展現韌性　美圍堵策略失效

如諾貝爾經濟學獎得主、美國著名經濟學家斯蒂格利茨(Joseph Stiglitz)所言，中美貿易摩擦，根源在於美國想不到會遇上中國這樣的對手，犯了戰略錯誤。誠然，自2018年美國對華開打貿易戰以來，中國經濟非但未有因此而倒下，見到如今中國的出口保持強勢，充分展現韌性，反映中國高質商品靠實力、性價比行銷全球，即使美國龍門任搬、高舉貿易保護主義，推動製造業「去中國化」，亦無法將中國在國際貿易領域壓下去。

6月中國出口以美元計按年升8.6%，乃去年3月以來最高水平，更連續3個月超出預期。觀期內中國對多數地區的出口都保持正增長，對東盟、拉丁美洲的出口增長更保持旺盛。這反映美國圍堵中國、推動「去中國化」策略未收到預期效果，反而中國在拓展非美經濟體的貿易上取得良好進展，減少對美國市場的依賴。

再看出口的產品類別，集成電路、通用設備、船舶等商品的出口表現都比較突出，反映技術密集的產品出口保持優勢；而勞工密集的輕工業產品如服裝、玩具等商品出口確是有所下降，惟憑着製造業有序升級轉型，對整體出口表現的影響已淡化。

事實上，目前中國所生產的高端精密機械大有市場，人民幣偏弱亦為整體出口幫上一把。雖然美國致力於打壓中國科技業發展，截斷高端晶片供華，但不見得令中國科技業發展全面停滯。相反，在加大國家戰略的指導下，中國傳統晶片供銷能力不斷提升，為長遠應付新經濟的數碼化與智能化需求奠定重要基礎。

且一個不容否定的事實是，中國這十多年戰略地推動汽車產業轉型，如今中國非但是全球第一大汽車消費國，也是全球最大的電動汽車生產國，正積極拓展出口市場，在全球汽車業的影響力正挑戰美國、歐洲和日本，致招來歐美祭出重關稅來打壓。惟相信日後的出口數據將說明，歐美以保護主義打壓中國的做法只會徒勞，打擊不了對手，卻減慢新能源應用進度，削弱歐美企在華發展，反自招禍。

無可否認，由於內部需求相對疲弱，中國的進口表現遜預期，意外地轉跌兼是自今年3月以來再次錄得跌幅，從而令單月貿易順差擴大至近千億美元，上半年累計貿易順差已達超過四千億美元，或為西方經濟體指控華產能過剩傾銷全球找來更多話柄。其實，中國進口需求較弱，除了是整體內部需求所使然外，中國消費者的消費習慣轉變，消費變得踏實，加上有更多本地品牌替代品出現，能滿足消費者需求，從而減少對進口商品的需求，都是原因；且隨着新能源的應用，中國對進口能源變化亦值得關注。不過，觀乎近期當局加速發行國債，以支持增加基礎建設支出，料有助加大對工業大宗商品的需求，提振下半年的進口需求。

當然，依目前中國經濟靠出口增長帶動的格局，下半年不無挑戰，皆因歐美正帶頭高築貿易壁壘，中國有迫切需要設法提振內部需求，以平衡狀況。若9月美國一如預期減息，也能為中國放寬貨幣政策以提振內需創造空間，故對下半年的展望毋須過於悲觀。