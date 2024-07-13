道指收市漲247點　重上4萬關　摩通績後偏軟

市場憧憬美國聯儲局9月開始減息，債息續回落，美股周五(12日)向好，道指再次升穿4萬點大關，曾勁升503點，創即市歷史新高，見40,257點；標指曾漲1.27%，高見5,655點破頂；納指也曾反彈1.49%。

道指收報40,000點，升247點或0.62%；標指收報5,615點，反彈30點或0.55%；納指升115點或0.63%，收報18,398點。

全周計，道指彈1.6%，標指揚0.9%，納指升0.3%，追蹤小型股的羅素2000指數漲5.5%。

個股方面，遭券商唱淡的特斯拉(Tesla)曾插3.3%；英偉達(Nvidia)升1.4%。富國銀行挫6%，其上季淨利息收入遜預期；警告開支高企的花旗跌1.8%，摩根大通雖然盈利破頂，不是跌幅最大道指成分股，股價跌1.2%。

港股ADR指數按比例計算，收報18,172點，跌121點或0.66%。

大型藍籌個別發展，滙豐控股收報68.364港元，較港收市高0.67%；騰訊控股收報393.894元，較港收市低0.78%。